Kronprinsessan i Norge hade också kontakt med Epstein

I det senaste dokumentsläppet framgår att Mette-Marit förekommer flitigt i materialet och att kontakten med Epstein pågick mellan 2011 och 2014, rapporterar norska medier. Hon nämns över tusen gånger i handlingarna.

Kronprinsessan har tidigare varit öppen med att hon träffat Epstein vid flera tillfällen. Efter de nya uppgifterna har hon bett om ursäkt för kontakterna.

– Jag visade dåligt omdöme och ångrar att jag överhuvudtaget hade kontakt med Epstein. Det är helt enkelt pinsamt, säger Mette-Marit.

I mejl som nu blivit offentliga skriver hon bland annat att hon googlat den redan då sexdömde Epstein och att det ”inte ser bra ut :)”. I en annan konversation beskriver hon honom som ”charmig”.

Enligt dokumenten lånade Mette-Marit Epsteins hus i Palm Beach i Florida under fyra dagar i januari 2013. Det norska hovet uppger att hon aldrig besökt Epsteins privata ö.

Slottets kommunikatör Guri Varpe skriver till NRK att kronprinsessan inte kände till ”omfattningen och karaktären av de brottsliga handlingarna”.

Kontakterna ska enligt hovet ha brutits när Mette-Marit upplevde att Epstein försökte utnyttja relationen till henne i andra sammanhang. Hon har aldrig varit misstänkt för att ha varit inblandad i hans brott.