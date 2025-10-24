Händelsen inträffade på kvällen den 12 april i år. Den 15-årige pojken hade avtalat ett möte vid polishuset på Pottholmen i Karlskrona.

På plats blev han misshandlad av två av de nu dömda männen, och kort därefter anslöt sig fler gärningsmän. Enligt domen blev pojken övermannad, slagen och sparkad och till slut intvingad i en Mercedes.

De inblandade färdades i två bilar som körde i kolonn. Under färden fick offret stänga av sin mobiltelefon och lämna ifrån sig den för att hindras från att kalla på hjälp. Positioneringsdata visar att bilarna körde ut från Karlskrona mot Tjurkö, en ö i skärgården.

På Tjurkö kördes pojken till ett avlägset skogsområde. Där beordrades han att ta av sig kläderna – alternativt slet gärningsmännen av honom dem. När han endast bar kalsonger och strumpor började en ny, utdragen misshandel.

Enligt tingsrättens dom sparkades och slogs pojken av flera personer. Vittnesmål, rättsintyg och fotodokumentation visar att han fick omfattande blåmärken, hudavskrapningar och sår på kroppen, särskilt på rygg, huvud och ansikte. Märkena visade olika mönster som tyder på att flera typer av tillhyggen användes.

Misshandeln bedöms ha pågått under en längre tid. Flera av gärningsmännen filmade eller tog bilder med sina mobiltelefoner, enligt polisutredningen, men dessa filer hade raderats innan de greps.

Under våldet slets pojkens halskedja av – ett smycke som senare återfanns av polis i den skogsdunge där misshandeln ägt rum.

Efter att ha hållits kvar i ungefär en och en halv timme kördes pojken från platsen. Han släpptes av i Lyckeby, ett par kilometer öster om Karlskrona. Han var då barfota, delvis avklädd och utan telefon. Han fick ta sig hem till fots och kunde senare berätta för polisen vad som hänt.

Polisen startade en omfattande insats redan samma natt. Enligt domen greps två av de misstänkta kort efter klockan 23 när deras bil stoppades på Saltö. Kort därefter hittades pojken i Kungsmarken, chockad och med synliga skador.

Vid midnatt greps ytterligare två gärningsmän i en grå Volvo i Karlskrona.

Totalt sju personer åtalades, men en av dem – en svensk 17-årig flicka – frias helt i domen. Flickan var tillsammans med en av de nu dömda araberna. Hon var med i Mercedesen på Pottholmen och på Tjurkö men förnekade kännedom om brott. TIngsrätten konstaterar att hon "visserligen har ändrat sina uppgifter flera gånger under förundersökningen och under huvudförhandlingen" och att hennes berättelse "i viss mån" verkar "tillrättalagd". Hon frias dock i brist på bevis.

Blekinge tingsrätt konstaterar att det är styrkt att pojken utsatts för grov misshandel och mindre grovt människorov. Rätten beskriver händelsen som ”planerad, förnedrande och samordnad”, där flera personer tillsammans frihetsberövade en minderårig och utsatte honom för mycket våldsamt angrepp.

Domstolen bedömer att våldet haft karaktären av bestraffning eller hämnd och att det inneburit ett betydande psykiskt och fysiskt lidande. Nakenmisshandeln i skogen ses som en förnedrande handling som ökat allvaret i brottet.

Tre av de tilltalade – mellan 19 och 21 år –döms till fyra års fängelse för grov misshandel och människorov, mindre grovt brott. 19-åringen döms även för hot mot tjänsteman i ett tidigare ärende. Samtliga ska sitta kvar i häkte tills domen vinner laga kraft.

Två 18-åringar får ungdomsvård. En tredje 18-åring frias från människorovet men döms för grov misshandel till samma påföljd.

Den 17-åriga svenska flickan frias helt från åtalet om medhjälp till människorov.