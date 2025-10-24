Anklagelsen: Ryssland använder Estonias vrak som spionbas

Det är tyska NDR och WDR som tillsammans med Süddeutsche Zeitung publicerar uppgifterna.

Enligt medierna ska Nato ha informerats om att vraket söder om Utö nyttjats som träningsområde för undervattensoperationer – och att rysk spionutrustning kan ha placerats där för bara några år sedan.

Apparaturen uppges möjliggöra precisionsnavigering för marina drönare och robotar. Flera Natoländer sägs känna till uppgifterna.

Läget i farleden mellan Finland, Sverige och Baltikum beskrivs av militära källor som ”idealiskt” för signal- och sjölägesinhämtning.

Den gravfrid kring vraket som politikerna beslutat om innebär dessutom dykförbud, vilket enligt medieuppgifterna försvårar oberoende kontroller och kan ge Ryssland större handlingsutrymme. Till skillnad från sensorer på havsbotten är utrustning som fästs på ett vrak svårare att upptäcka.