© Svenska kennelklubben
Årets polishund Ivan genomför höjdsök.

Ivan stoppade ett mord – prisas som Årets polishund

Publicerad 24 oktober 2025 kl 17.32

Inrikes. Utmärkelsen Årets polishund 2025 tilldelas treåriga tyska jaktterriern Ivan – som genom sitt idoga arbete både förhindrat mord och stoppat stora mängder narkotika från att komma ut på marknaden.

Dela artikeln

I en region med ökande gängkriminalitet ”har patrullen gjort ett stort antal avgörande insatser med fynd som man annars inte hade hittat och som varit avgörande i det skarpa brottsbekämpandet”, skriver juryn i sin motivering.

Utmärkelsen delas ut i samarbete mellan Svenska Kennelklubben och Polismyndigheten.

Ivan, eller Hivlingen’s Rocco som han heter i stamtavlan, tjänstgör som specialsökhund med kompetensen narkotika, vapen och sedlar. Tack vare sin storlek och den berömda terrierenvisheten har han kunnat ta sig in till fynd som andra haft svårt att nå till.

Ivan och hans förare Fredrik Lindqvist arbetar i Region Syd med Kalmar som bas. Ivan har varit i tjänst sedan 2023.

– Jag är jätteglad och stolt men det var lite av en chock när jag blev uppringd, jag var inte beredd på det. Vi hade precis avslutat ett sök och satt oss i bilen. Men det är ett jättekul erkännande av att vi gör ett vettigt jobb, säger Fredrik Lindqvist, Ivans förare.

Ett fynd han är särskilt stolt över inkluderar när Ivan mitt ute i skogen i ett sökområde på 600x400 meter markerade en narkotikafylld plastback. Narkotikan var förpackad så att det inte kom ut någon lukt och var nedgrävd en dryg halvmeter. Vid ett annat tillfälle tyckte Ivan att kollegorna sökte i fel källarförråd och ledde dem till en helt annan plats. Där hittade han 93 kilo narkotika.

Ivan har även förhindrat ett planerat mord. Under en husrannsakan som inte ledde till något fynd beslutade Fredrik Lindqvist att även göra ett utomhussök på platsen. Ivan lyckades ta sig in under bråte och presenningar och där hittade han vapen, kommunikationsutrustning och maskeringar.

Fredrik Lindqvist har en bakgrund i Svenska Brukshundklubben och efter att ha tränat och jobbat med en lång rad traditionella polishundraser, som tyska schäferhundar och malinois, var det en del som lyfte på ögonbrynen när han i stället ville satsa på en tysk jaktterrier.

– Jag ville ha en hund med naturlig söklust och som aldrig ger sig. Som söker för att själva sökandet är roligt och därmed belöning i sig, i motsats till en hund som söker för att få en belöning. Jag snöade in på tysk jaktterrier men det tog några år att övertala de ansvariga för hundinköp, säger Lindqvist i ett pressmeddelande.

Det som gör Ivan till en duktig specialsökhund är hans naturliga nyfikenhet och hans "fantastiska förmåga att röra sig i alla miljöer utan att vara dumdristig", enligt Fredrik Lindqvist. Hans storlek gör också att det lätt går att lyfta upp honom för att göra sök på höga höjder.

Ivan är den hittills första och enda tyska jaktterriern som är polishund. När det blir dags att någon gång i framtiden välja hund igen är dock Fredrik Lindqvist säker på vad han vill ha.

– Det blir en tysk jaktterrier igen. Om jag inte får för mig att testa en annan terrier. Till mig och min personlighet, så som jag är och som jag jobbar, är detta optimalt, säger han.

Ivan kommer att få sin utmärkelse i samband med Stockholm Hundmässa i december. Då premieras även Årets narkotikasökhund, Årets tjänstehund och Årets bragdhund. Föraren till Årets polishund får ett resestipendium och hunden får en rosett, ett diplom och hundfoder från Royal Canin som motsvarar sex månaders förbrukning.

Utmärkelsen Årets polishund har delats ut sedan 1988 för att uppmärksamma polishundens ovärderliga arbete. Utmärkelsen är även ett erkännande för hundföraren, som lägger ned ett enormt arbete både på jobbet och privat.

Juryn för Årets polishund består av Brith Andersson, Svenska Kennelklubben, Johan Petersson, Polisens Hundförarförbund och Hampus Nygårds, Polismyndigheten.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Markus Allards besked: Satsar på riksdagen 2026

Vändningen: Örebropartiet tar sikte på riksdagsvalet. "Det har dykt upp en generös gåvogivare."0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.