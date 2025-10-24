Ivan stoppade ett mord – prisas som Årets polishund

I en region med ökande gängkriminalitet ”har patrullen gjort ett stort antal avgörande insatser med fynd som man annars inte hade hittat och som varit avgörande i det skarpa brottsbekämpandet”, skriver juryn i sin motivering.

Utmärkelsen delas ut i samarbete mellan Svenska Kennelklubben och Polismyndigheten.

Ivan, eller Hivlingen’s Rocco som han heter i stamtavlan, tjänstgör som specialsökhund med kompetensen narkotika, vapen och sedlar. Tack vare sin storlek och den berömda terrierenvisheten har han kunnat ta sig in till fynd som andra haft svårt att nå till.

Ivan och hans förare Fredrik Lindqvist arbetar i Region Syd med Kalmar som bas. Ivan har varit i tjänst sedan 2023.

– Jag är jätteglad och stolt men det var lite av en chock när jag blev uppringd, jag var inte beredd på det. Vi hade precis avslutat ett sök och satt oss i bilen. Men det är ett jättekul erkännande av att vi gör ett vettigt jobb, säger Fredrik Lindqvist, Ivans förare.

Ett fynd han är särskilt stolt över inkluderar när Ivan mitt ute i skogen i ett sökområde på 600x400 meter markerade en narkotikafylld plastback. Narkotikan var förpackad så att det inte kom ut någon lukt och var nedgrävd en dryg halvmeter. Vid ett annat tillfälle tyckte Ivan att kollegorna sökte i fel källarförråd och ledde dem till en helt annan plats. Där hittade han 93 kilo narkotika.

Ivan har även förhindrat ett planerat mord. Under en husrannsakan som inte ledde till något fynd beslutade Fredrik Lindqvist att även göra ett utomhussök på platsen. Ivan lyckades ta sig in under bråte och presenningar och där hittade han vapen, kommunikationsutrustning och maskeringar.

Fredrik Lindqvist har en bakgrund i Svenska Brukshundklubben och efter att ha tränat och jobbat med en lång rad traditionella polishundraser, som tyska schäferhundar och malinois, var det en del som lyfte på ögonbrynen när han i stället ville satsa på en tysk jaktterrier.

– Jag ville ha en hund med naturlig söklust och som aldrig ger sig. Som söker för att själva sökandet är roligt och därmed belöning i sig, i motsats till en hund som söker för att få en belöning. Jag snöade in på tysk jaktterrier men det tog några år att övertala de ansvariga för hundinköp, säger Lindqvist i ett pressmeddelande.

Det som gör Ivan till en duktig specialsökhund är hans naturliga nyfikenhet och hans "fantastiska förmåga att röra sig i alla miljöer utan att vara dumdristig", enligt Fredrik Lindqvist. Hans storlek gör också att det lätt går att lyfta upp honom för att göra sök på höga höjder.

Ivan är den hittills första och enda tyska jaktterriern som är polishund. När det blir dags att någon gång i framtiden välja hund igen är dock Fredrik Lindqvist säker på vad han vill ha.

– Det blir en tysk jaktterrier igen. Om jag inte får för mig att testa en annan terrier. Till mig och min personlighet, så som jag är och som jag jobbar, är detta optimalt, säger han.

Ivan kommer att få sin utmärkelse i samband med Stockholm Hundmässa i december. Då premieras även Årets narkotikasökhund, Årets tjänstehund och Årets bragdhund. Föraren till Årets polishund får ett resestipendium och hunden får en rosett, ett diplom och hundfoder från Royal Canin som motsvarar sex månaders förbrukning.

Utmärkelsen Årets polishund har delats ut sedan 1988 för att uppmärksamma polishundens ovärderliga arbete. Utmärkelsen är även ett erkännande för hundföraren, som lägger ned ett enormt arbete både på jobbet och privat.

Juryn för Årets polishund består av Brith Andersson, Svenska Kennelklubben, Johan Petersson, Polisens Hundförarförbund och Hampus Nygårds, Polismyndigheten.