Magdalena Andersson vill inrätta "nätpolis" som ska jaga rasister

Publicerad 24 oktober 2025 kl 12.49

Inrikes. Socialdemokraterna skärper tonen mot sociala medier. Partiet vill införa en strikt 15-årsgräns med id-krav och inrätta en särskild nätpolis som patrullerar ”Sveriges digitala torg” och ingriper mot "hatbrott" och "extremism".
– Att inte göra nåt åt detta är att svika en hel generation, säger S-ledaren Magdalena Andersson på en pressträff.

Magdalena Andersson utvecklar partiets linje i ett Facebook-inlägg:

”Samhället måste kliva fram, ta kontroll och rensa upp i träsket på nätet. Sociala medier ska vara en mötesplats utan hat, hot och kriminalitet.”

Hon skriver att S vill inrätta "en nätpolis som kan patrullera Sveriges digitala torg".

"Det är ett steg i arbetet för att få bort kriminalitet, hatbrott och våldsbejakande extremism på nätet."

S vill också ha ett totalförbud för sociala medier i yngre åldrar och föreslår en strikt 15-årsgräns som ska kontrolleras med id-krav. Partiet vill också se över kontrollen av konton för att ge människor bättre skydd mot ”deep-fakes” och falska bilder.

– Vi behöver skydda våra barn och unga från beroendeframkallande algoritmer, sade Magdalena Andersson på en pressträff tillsammans med Anders Ygeman (S) på torsdagen.

Regeringen har redan tillsatt en utredning om en skarp åldersgräns. Socialminister Jakob Forssmed (KD) välkomnar S-beskedet i en kommentar till SVT:

”Bra att Socialdemokraterna nu vaknat, ändrat sig och precis som regeringen vill reglera ungas tillgång till skadliga sociala medier hårdare.”

Den del av utredningen som rör åldersgränsen ska vara klar den 12 juni 2026.

