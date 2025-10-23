"Fler suspekta personer": SD kräver grundlig granskning av Bergaskolan

Efter skandalen med Bergaskolans rekrytering av en ökänd, hotfull islamistkvinna vi SD nu bland annat se en grundläggande genomlysning av Bergaskolans anställningar de senaste fem åren.

– Vi måste säkerställa att inga kriminella, extremister eller andra olämpliga personer arbetar med barnen, säger Magnus Olsson (SD), som sitter i grundskolenämnden.

I ett nämndinitiativ i grundskolenämnden kräver SD även en fullständig redogörelse för skandalen kring rekryteringen av Tara Saleh.

– Har ledningen på skolan koll på sin personal och vilka som arbetar där? Vi får många tips och mejl från föräldrar på skolan som vittnar om fler suspekta personer som arbetar på skolan. Stämmer det eller är det bara surr? Framför allt för elevernas skull måste vi nu som juridiskt ansvariga vända på alla stenar och lägga Bergaskolan under lupp, säger Magnus Olsson i ett pressmeddelande.

– Om förvaltningen under sin utredning identifierar nödvändiga lagändringar kopplat till att förhindra framtida situationer likt den på Bergaskolan, vill jag få upp dessa på bordet, fortsätter han.

Sverigedemokraterna vill i sitt nämndinitiativ att förvaltningen gör en fullständig genomgång av Bergaskolans anställningar de senaste fem åren. Partiet vill att förvaltningen återkommer till nämnden med en redogörelse kring den uppkomna situationen och förslag på hur liknande misstag förhindras, samt att förvaltningen återkommer med förslag på vilka lagändringar som behövs för att säkerställa barns trygghet i skolmiljö.

Fria Tider rapporterade på onsdagen att Bergaskolans rektor Rikard Persson får lämna sin post efter skandalen. Han hade också kritiserats för en annan felrekrytering av en elevassistent som visade sig vara en kriminell fotbollshuligan som tidigare köpts ut av en annan skola.

Tara Saleh hade före rekryteringen fått sparken från två skolor och uttryckt sig starkt hatiskt mot Sverige och svenskar på sociala medier. Bland annat har hon uttryckt sin önskan att "förvandla Sverige till en parkeringsplats" och poserat med vapen. Efter skandalen har hon fått administrativa uppgifter på skolan.