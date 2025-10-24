Trump backar: Skickar inte trupper till San Francisco

I ett inlägg på Truth Social skriver presidenten:

"Den federala regeringen förberedde sig på att ”sätta in förstärkningar” i San Francisco, Kalifornien, på lördag, men vänner till mig som bor i området ringde i går kväll och bad mig att inte gå vidare med det."

Han fortsätter:

"Jag pratade med borgmästare Lurie i går kväll och han bad, mycket artigt, att jag skulle ge honom en chans att se om han kan vända utvecklingen."

Det är oklart om beslutet innebär att en planerad insats med Nationalgardet ställs in, eller om det handlar om att stoppa gränspoliser från Customs and Border Protection (CBP) som på torsdagen hade placerats på en kustbevakningsbas i området.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsoms kansli kommenterade beskedet på X:

”Trump har äntligen, för en gångs skull, tagit sitt förnuft till fånga – och lyssnat på vad vi har sagt hela tiden. Bay Area är ett lysande exempel på vad som gör Kalifornien så speciellt, och varje försök att underminera våra framsteg skulle skada det arbete vi har gjort.”

Trump har redan satt in Nationalgardet i Washington, DC, Los Angeles och Memphis med hänvisning till ”omfattande brottslighet”. Han har sagt att trupper också behövs i Chicago och Portland, men stämningar från demokratiska företrädare i båda städerna har hittills satt stopp för sådana insatser.