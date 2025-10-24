© Carwil Bjork-James
 

Trump backar: Skickar inte trupper till San Francisco

Publicerad 24 oktober 2025 kl 09.38

Utrikes. USA:s president Donald Trump backar från planerna på att skicka truppförstärkningar till San Francisco. Beslutet kom efter samtal med techmiljardärerna Marc Benioff och Jensen Huang och med stadens borgmästare Daniel Lurie.

Dela artikeln

I ett inlägg på Truth Social skriver presidenten:

"Den federala regeringen förberedde sig på att ”sätta in förstärkningar” i San Francisco, Kalifornien, på lördag, men vänner till mig som bor i området ringde i går kväll och bad mig att inte gå vidare med det."

Han fortsätter:

"Jag pratade med borgmästare Lurie i går kväll och han bad, mycket artigt, att jag skulle ge honom en chans att se om han kan vända utvecklingen."

Det är oklart om beslutet innebär att en planerad insats med Nationalgardet ställs in, eller om det handlar om att stoppa gränspoliser från Customs and Border Protection (CBP) som på torsdagen hade placerats på en kustbevakningsbas i området.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsoms kansli kommenterade beskedet på X:

”Trump har äntligen, för en gångs skull, tagit sitt förnuft till fånga – och lyssnat på vad vi har sagt hela tiden. Bay Area är ett lysande exempel på vad som gör Kalifornien så speciellt, och varje försök att underminera våra framsteg skulle skada det arbete vi har gjort.”

Trump har redan satt in Nationalgardet i Washington, DC, Los Angeles och Memphis med hänvisning till ”omfattande brottslighet”. Han har sagt att trupper också behövs i Chicago och Portland, men stämningar från demokratiska företrädare i båda städerna har hittills satt stopp för sådana insatser.

Dömd för sexbrott mot 53 flickor – fick plats i Stockholms stads ungdomsprojekt

Anställda som slog larm tystades. Nu sitter han åter i fängelse – för våldtäkt mot barn.0 Plus

Coronavaccin

Testade nya coronavaccinet – fick halva ansiktet förlamat

Kan vara biverkning av vaccinet. Därför kan ansiktet bli förlamat.0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Musk om Fria Tiders nyhet: "Sinnessjukt"

Mohamed våldtog inte Meya, 16, tillräckligt länge – slapp utvisning. Nu sprids nyheten till tiotals miljoner människor.0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.