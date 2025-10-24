RIksdagsvalet 2026
"Det dykt upp en generös gåvogivare", meddelar Markus Allard.

Markus Allards besked: Satsar på riksdagen 2026

Publicerad 24 oktober 2025 kl 13.32

Inrikes. Örebropartiets ledare Markus Allard har tidigare gett vaga besked om sina eventuella planer på att ställa upp i riksdagsvalet 2026. Men nu meddelar han plötsligt att förutsättningarna förändrats drastiskt och att målet är nära.
– Får vi in tillräckligt med stålar så kör vi, säger Allard till Fria Tider.

I en intervju med Fria Tider i november förra året berättade Markus Allard – ledare för det populistiska lokalpartiet Örebropartiet – att han ville utmana Sverigedemokraterna på riksnivå. Mer konkreta planer saknades dock.

Inte mycket har inte hänt sedan dess. Så sent som för några veckor sedan kontaktade Fria Tider partiledaren för att höra om det gick framåt med planerna, men fick då beskedet att det fortfarande saknades pengar och manskap.

Idag kommer Allard med ett nytt besked: situationen har drastiskt förändrats till det bättre.

– Det som hänt, utan att gå in på för mycket detaljer, är att det dykt upp en generös gåvogivare, och det har lett till att jag fått omkullkasta min tidigare turtlestrategi om att skynda långsamt tills jag blir gråhårig. Det blev lite andra förutsättningar nu, säger Allard.

Han fortsätter:

– Men det skulle fortsätt behövas lite extra krut. Eller ja, mycket krut helst, för att kunna få maximalt tryck i kampanjen.

Markus Allard uppger att det är Örebropartiet som kommer ställa upp i riksdagsvalet, med samma namn. Förutsatt att man får in tillräckligt med pengar.

Om Markus Allard ställer upp i riksdagsvalet så blir hans parti en direkt utmanare till Sverigedemokraterna. Han har varit skarpt kritisk till SD och anklagat dem för att vara falska populister som försöker bli en del av etablissemanget. Allard var tidigare programledare på SD:s kanal Riks men fick i våras lämna kanalen – enligt honom själv efter påtryckningar från "ledande sverigedemokrater".

"Det handlar istället om att ledande Sverigedemokrater ansett att det kommit att bli ett för stort problem för dem att jag, och andra röster som inte tillhör SD, fått komma till tals på Riks", skrev han på Facebook.

