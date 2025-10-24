Markus Allards besked: Satsar på riksdagen 2026

I en intervju med Fria Tider i november förra året berättade Markus Allard – ledare för det populistiska lokalpartiet Örebropartiet – att han ville utmana Sverigedemokraterna på riksnivå. Mer konkreta planer saknades dock.

Inte mycket har inte hänt sedan dess. Så sent som för några veckor sedan kontaktade Fria Tider partiledaren för att höra om det gick framåt med planerna, men fick då beskedet att det fortfarande saknades pengar och manskap.

Idag kommer Allard med ett nytt besked: situationen har drastiskt förändrats till det bättre.

– Det som hänt, utan att gå in på för mycket detaljer, är att det dykt upp en generös gåvogivare, och det har lett till att jag fått omkullkasta min tidigare turtlestrategi om att skynda långsamt tills jag blir gråhårig. Det blev lite andra förutsättningar nu, säger Allard.

Han fortsätter:

– Men det skulle fortsätt behövas lite extra krut. Eller ja, mycket krut helst, för att kunna få maximalt tryck i kampanjen.

Markus Allard uppger att det är Örebropartiet som kommer ställa upp i riksdagsvalet, med samma namn. Förutsatt att man får in tillräckligt med pengar.

Fram tills för typ en månad sedan har jag sett Riksdagen som ett avlägset mål långt bort.



Att kandidera 2026 har varit nästintill otänkbart och anledningen har varit att jag bedömt att vi haft en på tok för svag organisatorisk infrastruktur för att klara av det, där det fattats… pic.twitter.com/nWflP8yN9i — Markus Allard (@Markus_Allard) October 24, 2025

Om Markus Allard ställer upp i riksdagsvalet så blir hans parti en direkt utmanare till Sverigedemokraterna. Han har varit skarpt kritisk till SD och anklagat dem för att vara falska populister som försöker bli en del av etablissemanget. Allard var tidigare programledare på SD:s kanal Riks men fick i våras lämna kanalen – enligt honom själv efter påtryckningar från "ledande sverigedemokrater".

"Det handlar istället om att ledande Sverigedemokrater ansett att det kommit att bli ett för stort problem för dem att jag, och andra röster som inte tillhör SD, fått komma till tals på Riks", skrev han på Facebook.