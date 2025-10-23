Det här "konstverket" kostar skattebetalarna 800.000 kronor

© Facebook/Joakim Amoenus
 

Publicerad 23 oktober 2025 kl 19.21

Du betalar. Ett nytt kommunalt konstverk vid en bensinmack i Henån har redan väckt starka reaktioner – innan det ens är färdigt. Verket, ”Semaforen i Henån”, kostar 800.000 kronor och består av en trästomme kring ett komprimerat bilvrak med tre stora stenar ovanpå.

Budgeten är enligt Göteborgs-Posten 600.000 kronor från Statens konstråd och 200.000 kronor från Orust kommun.

I en lokal Facebookgrupp, "det händer på Orust", lade Joakim Amoenus upp bilder på bygget och fick på kort tid över 200 kommentarer, de flesta kritiska.

– Det kommer att bli en dumpningsplats, säger han till GP.

Han menar att många också reagerar på priset:

– Det är mycket sarkasm och irritation över var skattepengarna går.

Facebook-gruppen valde att stänga ner möjligheterna att kommentera bilden på grund av de många sarkastiska kommentarerna.

"Grattis till konstnären till att lura till sig 800000:- utan att skämmas", lyder en kommentar som fått över 50 gillamarkeringar.

"Talanglöshet uttrycks gärna genom skattemedel", skriver en annan användare.

Kommunutvecklaren Stefan Björling uppmanar invånarna att avvakta tills allt är på plats.

– Det är klart att det är lätt att ha reaktioner innan man vet vad det blir för någonting. Det kan ju vara skäl att vänta in tills vi är klara om en månad eller så, säger han till GP.

Han uppger att bilvraket anspelar på ungas bil- och epa-kultur och att trästommen är formad som en LGF-skylt.

Så här beskriver Statens konstråd verket:

"Semaforen i Henån är både en skulptur och en samlingsplats, ett 'häng' med sittplatser kring ett betydelsebärande blickfång i form av en komprimerad skrotbil. Verkets höjd gör den synlig från både riksvägen och gångvägarna runt ån. I dess topp finns en optisk signal som tänds när platsen används. Verket blir en fyr för ungdomarnas gemenskap. När ljuset brinner vet vi att någon är där eller nyss varit där. Se oss. Vi finns här. Kom hit ni också så kan vi hänga tillsammans. Att ungdomarna själva har makten att aktivera platsen med ljussignalen vänder på vad som är mittpunkt och periferi. Den anspråkslösa platsen mellan ån och parkeringen blir något som är värt att signalera om och bjuda in till."

Stefan Björling medger att det visserligen ser ”lite märkligt ut” just nu men att helheten blir tydlig när allt är färdigställt.

