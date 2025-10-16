©  Bengt Oberger
 

15-åring råkade filma FRA från epan – döms till vård

Publicerad 16 oktober 2025 kl 15.03

Lag & Rätt. En 15-årig pojke från Ekerö har dömts till tre månaders ungdomsvård efter att ha kört förbi Försvarets radioanstalts anläggning med en dashcam i sin A-traktor. Familjen är nu rasande över hur sonen behandlats av myndigheterna.

Pojken var ute och åkte med en väninna i april när han stoppades på Rörbyvägen av en vakt som hade sett kameran och tillkallade polis.

Familjen, som intervjuats av Mitt i, säger att de trodde att ärendet skulle läggas ned – men det gick hela vägen via tingsrätten till Svea hovrätt.

Hovrätten dömer pojken till tre månaders ungdomsvård. Han ska också betala och 1.000 kronor till Brottsoffermyndigheten.

Kameran hade monterats av pappan som ett försiktighetsmått efter tidigare incidenter och spelar in löpande med automatisk överskrivning efter cirka ett dygn, enligt familjen.

– När jag kom dit berättade de att han hade passerat området med dashcam. Då blev jag förbannad och frågade om det var ett jävla skämt, säger pappan till Mitt i.

Åklagaren framhåller dock att 15-åringar är straffmyndiga och att reglerna kring skyddsobjekt gäller även rörliga kameror i fordon.

– Åker man så att man riskerar att filma eller avbilda ett skyddsobjekt då har man en skyldighet att stänga av kameran eller att inte åka där helt enkelt med en bil eller kamera man inte kan stänga av, säger åklagare Anna Wennergren till Mitt i.

Familjen ifrågasätter att en ungdom döms för en inspelning som skedde på en då öppen väg och pekar på att många fordon har inbyggda kameror.

Som del av påföljden ska pojken delta i veckovisa samtal med socialtjänsten under tre månader, något föräldrarna menar är oproportionerligt.

– Vad ska de prata om? Att man inte får åka förbi ett skyddsobjekt? Han är ju inte kriminell, säger mamman.

