Salwan Momikas mördare identifierad – gömmer sig i Iran

Publicerad 16 oktober 2025 kl 07.58

Utrikes. Polisen uppges nu ha identifierat den misstänkta gärningspersonen bakom mordet på islamkritikern Salwan Momika. Enligt Expressen kommer personen – som befinner sig i Iran – begäras häktad i sin frånvaro och efterlysas internationellt.

Den 29 januari i år sköts Salwan Momika till döds med tre skott under en pågående livesändning på Tiktok. Den 38-årige profilen var då inhyst i en skyddslägenhet i Hovsjö, Södertälje.

Utredningen har tidigare omfattat gripanden och en större teknisk undersökning. Fingeravtryck kunde säkras på lägenhetens toalettdörr, men de personer som först frihetsberövades släpptes senare.

Expressen skriver nu att polisen har en identifierad misstänkt, som inom kort ska begäras häktad i utevaro och efterlysas internationellt med sina identitetsuppgifter.

Den utpekade ska enligt uppgifterna ha flytt till Iran.

– Det är en stor lättnad för familjen att polisen äntligen gör framsteg i utredningen av mordet på Salwan Momika, säger en familjemedlem till Expressen.

