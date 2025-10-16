Hatt kan få fallskärm på 2.7 miljoner

När Hatt valdes i maj fick hon 223.000 kronor i månaden, vilket gjorde henne till landets bäst betalda partiledare. Det översteg statsministerns 204.000 kronor per månad.

I samma stämmobeslut slogs också fast ersättningsvillkoren: ”För avgångsersättning tillämpas regler motsvarande de för statsråd.”

Statsråd kan normalt beviljas avgångsersättning i högst ett år. Riktlinjerna innebär att ersättningen motsvarar den lön den avgående skulle ha haft som statsråd. För Hatts del betyder det att partiet – om hon ansöker och beviljas – kan få stå för upp till ett års full lön.

Samtidigt finns en hake: har ett statsråd suttit kortare än tolv månader kan omfånget påverkas, enligt regelverket.

Internt i partiet har beslutet att lämna kort efter tillträdet skapat irritation.

– Folk är förbannade och besvikna. Hon har fått ett starkt mandat och kunde göra vad hon ville. Hon fick bra förutsättningar och en stor löneförhöjning, säger en C-källa till SVT.

Valberedningens ordförande Anders Åkesson försvarar dock upplägget. I ett sms kallar han det ”en rimlig hållning” att Hatt har rätt till en årslön.

”Valberedningen har tidigare föreslagit och stämman har därefter beslutat att en partiledare för Centerpartiet ska ha en avgångs-/omställningsersättning motsvarande den du hänvisar till.”