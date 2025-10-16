Tobias Hübinette krävs på 170.000 kronor

I somras inleddes rättegången i Luxemburg mot den unge svensken, som anklagas för att ha planerat att förgifta publik och artister vid Eurovisionfinalen i Rotterdam 2020 genom att sprida giftig gas via ventilationssystemet.

Mannen greps i början av 2020 i sitt hem i Luxemburg, då minderårig, och riskerar 12 års fängelse när domen meddelas den 27 november.

Hübinette namngav under rättegången både den åtalade och hans far på sin blogg samt i sociala medier. Fadern, en känd finansprofil i Sverige, och sonen företräds nu av advokatbyrån Bratt Feinsibler Harling som skickat stämningen på 170.000 kronor.

Där heter det att ”även om syftet har ett visst allmänintresse, kunde detta syfte ha uppnåtts utan utpekande”. Vidare sägs att de sonen och fadern varken är "offentliga personer eller opinionsbildare”.

Tobias Hübinette förklarar för Dagens Nyheter varför han valde att namnge duon.

– För att det framgår i rättegången att sonen står åtalad för allvarliga brott. I samband med rättegången, i åklagarens framställan och i förhör, framgick det att pappan hade bistått och finansierat sonen eftersom han var så ung, bodde hemma och inte hade någon egen ekonomi.

Om fadern säger han:

– Han är en av storspelarna i det svenska näringslivet.

Att sonen var minderårig när planerna påstås ha ägt rum är dock "så klart en etisk parameter man alltid ska ta hänsyn till", enligt Hübinette.

Enligt DN har inga andra etablerade svenska medier namngivit männen. Fadern är inte åtalad för något brott.

Hübinette uppger att han redan tagit ned sina inlägg och kan gå med på en ursäkt som pappan och sonen vill vara med och formulera. Däremot tänker han bestrida skadeståndskravet på sammanlagt 170.000 kronor (120.000 till sonen och 50.000 till fadern).

Han hävdar enligt DN att kravbrevet handlar om att "tysta honom som antirasist och skribent".

I ett blogginlägg på torsdagen skriver Tobias Hübinette att han utsätts för "utpressning":

"Att just jag råkar ut för denna utpressning förklaras av min bakgrund som antirasist och antifascist", skriver han.