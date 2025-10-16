Trumps flyktingplan: Ge asyl till européer som tröttnat på invandringen

Planerna är enligt New York Times ett försök att göra om systemet så att man prioriterar grupper som bedöms lättare att assimilera, snarare än invandrare från tredje världen.

En prioriterad grupp ska vara européer som "blivit utsatta på grund av att de gett uttryck för fredliga åsikter på internet, såsom motstånd mot massinvandring eller stöd för 'populistiska' politiska partier".

En högt uppsatt amerikansk tjänsteman följer enligt New York Times utvecklingen i Europa för att avgöra vilka dissidenter som kan bli aktuella för att få komma till USA som flyktingar.

De nya förslagen – framtagna av utrikes- och säkerhetsdepartementen efter att presidenten beordrat en översyn – innehåller även krav på undervisning i ”amerikansk historia och värderingar”.

”Den kraftiga ökningen av mångfald har minskat den nivå av socialt förtroende som är avgörande för att en demokratisk politik ska fungera”, står det i ett av dokumenten. Administrationen rekommenderas att endast välkomna ”flyktingar som kan assimileras fullt ut och på lämpligt sätt och som är i linje med presidentens mål”.

I detta syfte bör Trump enligt dokumentet avbryta ansökningarna från hundratusentals tredje världen-människor som redan är på väg att komma till USA som flyktingar – varav många redan har genomgått omfattande säkerhetskontroller och remisser.

Administrationen vill också begränsa bosättning i områden där många invandrare redan bor samt låta USA:s ambassader, istället för FN, besluta som ska beviljas flyktingstatus.

Taket för antalet flyktingar ska, enligt dokumenten, sänkas till 7.500 redan nästa år – från 125.000 under Joe Biden. Delar av förslagen är redan på plats, bland annat prioriteringen av vita afrikaner från Sydafrika.

– Det bör inte förvåna någon att utrikesdepartementet genomför den folkvalda presidentens prioriteringar, säger utrikesdepartementets talesman Thomas Pigott, och tillägger:

– Den här administrationen prioriterar utan omsvep det amerikanska folkets intressen.

Trump stoppade flyktingmottagningen sin första dag på jobbet och har därefter stegvis stramat åt systemet. En begränsad undantagsväg finns för afghaner som hjälpt USA:s styrkor, enligt dokumenten.