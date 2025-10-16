© Kammarkollegiet/FT BILD
 

Redan över 700 anmälningar om "förolämpning mot tjänsteman"

Publicerad 16 oktober 2025 kl 11.23

Lag & Rätt. Den nya lagen om förolämpning av tjänsteman har på tre månader lett till 710 anmälningar, enligt SVT. Men inom kåren råder oenighet om var gränsen går för vad man ska tåla i tjänsten.

Dela artikeln

– Vilka andra accepterar att bli kallad hora, fitta, kuksugare? säger ingripandepolisen Jens i Uppsala till SVT Nyheter.

– Alla ord kan man inte bara borsta bort. Det sätter spår att arbeta i yttre tjänst, fortsätter han.

Lagen, som gäller flera yrken i offentlig tjänst och trädde i kraft 2 juli, har redan prövats i domstol. SVT har gått igenom 27 mål som hunnit dit och 18 rör poliser. Utfallet hittills: nio fällande och tre friande domar (i resterande har dom ännu inte fallit).

De förolämpningar som behandlats i de aktuella rättsfallen är: Snutjävel, jävla kärring, blatte, kvinnomisshandlare, fucking hora, nazi, fet och ful, snedknullad som barn, tattare, fittnylle, bergsturk, slyna, jävla arab, bög, horbock och pedofil.

I ett mål i Alingsås friades en ung kvinna som kallat poliser ”horor”. Rätten hänvisade till att hon var redlöst berusad och att ordet inte anses lika kränkande bland unga. I Lilla Edet fälldes en kvinna som bland annat önskade att polisers barn skulle dö i cancer – hon ska betala 10.000 kronor i skadestånd till var och en av två poliser.

Samtidigt manar områdespolisen Viktor Adolphson på Södermalm – känd för sin lättkränkta alias "YB Södermalm" på X – till viss råg i ryggen:

– Mig får man kalla mycket, påstår Adolphson för SVT och hävdar att han bara tänker anmäla de grövsta fallen.

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Kolumn

Klimathot är inget mot hotet om utplåning

Västvärldens folk försvinner. Pat Buchanan om krisen som media glömde.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trumps flyktingplan: Ge asyl till européer som tröttnat på invandringen

USA:s flyktingmottagande görs om i grunden – med fokus på vita människor. Vill satsa på förföljda högerpopulister istället för tredje världen.0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.