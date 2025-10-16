Redan över 700 anmälningar om "förolämpning mot tjänsteman"

– Vilka andra accepterar att bli kallad hora, fitta, kuksugare? säger ingripandepolisen Jens i Uppsala till SVT Nyheter.

– Alla ord kan man inte bara borsta bort. Det sätter spår att arbeta i yttre tjänst, fortsätter han.

Lagen, som gäller flera yrken i offentlig tjänst och trädde i kraft 2 juli, har redan prövats i domstol. SVT har gått igenom 27 mål som hunnit dit och 18 rör poliser. Utfallet hittills: nio fällande och tre friande domar (i resterande har dom ännu inte fallit).

De förolämpningar som behandlats i de aktuella rättsfallen är: Snutjävel, jävla kärring, blatte, kvinnomisshandlare, fucking hora, nazi, fet och ful, snedknullad som barn, tattare, fittnylle, bergsturk, slyna, jävla arab, bög, horbock och pedofil.

I ett mål i Alingsås friades en ung kvinna som kallat poliser ”horor”. Rätten hänvisade till att hon var redlöst berusad och att ordet inte anses lika kränkande bland unga. I Lilla Edet fälldes en kvinna som bland annat önskade att polisers barn skulle dö i cancer – hon ska betala 10.000 kronor i skadestånd till var och en av två poliser.

Samtidigt manar områdespolisen Viktor Adolphson på Södermalm – känd för sin lättkränkta alias "YB Södermalm" på X – till viss råg i ryggen:

– Mig får man kalla mycket, påstår Adolphson för SVT och hävdar att han bara tänker anmäla de grövsta fallen.