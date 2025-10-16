Tre procent har stort förtroende för Mohamsson – många vet inte ens vem hon är

Det har gått drygt tre månader sedan Mohamsson valdes till partiledare. Den första tiden har hon fokuserat på att försöka lansera en "blågul islam" och sälja in sig själv som integrationsmirakel.

Det har gått så där, enligt opinionssiffrorna. Enligt Novus svarar 21 procent av de tillfrågade att de inte vet vem L-ledaren är.

Bland dem som känner till henne ökar andelen med lågt förtroende, enligt TV4. 47 procent uppger nu ganska eller mycket litet förtroende för Simona Mohamsson, en uppgång med 9 procentenheter jämfört med augusti.

– Just nu är hon ingen tillgång. Det är den bistra sanningen, säger Torbjörn Sjöström på Novus till TV4.

På listan över partiledare med högst förtroende toppar Magdalena Andersson (S) med 46 procent, före Ulf Kristersson (M) på 30 procent och Jimmie Åkesson (SD) på 25 procent.