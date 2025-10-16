TV4-profilen Jens B. Nordström åtalas för sexköp

Enligt stämningsansökan ska Nordström ha ”skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning” på en adress i Sollentuna den 13 november 2023.

– Bevisningen utgörs i huvudsak av chattmeddelanden, anteckningar och muntliga uppgifter från kvinnan som visar att de haft ett sexuellt umgänge, säger åklagare Kristoffer Kågström till Expressen.

Åklagaren uppger att Nordström samma dag tog ut 2.000 kronor kontant, en summa som enligt åtalet överensstämmer med den ersättning kvinnan ska ha fått. I utredningen finns även fotografier från kvinnans telefon samt kontoutdrag och Swish-uppgifter som kopplas till den åtalade, enligt åklagaren.

Kvinnan har berättat att hon under en längre tid sålt sexuella tjänster via en eskortsajt där kunder tar kontakt via ett telefonnummer i annonsen.

Nordström förnekar att något sexköp ägt rum. Han hävdar att han utgav sig för att vara kund inom ramen för research, och enligt försvararen skedde inget sexuellt.

– Under huvudförhandlingen kommer vi att visa att det här rört sig om journalistiskt arbete, säger försvararen Henrik Olsson Lilja till Expressen.

"Har en grej för tjejer i tights"

Kvinnan skrev dock själv i sin logg efter mötet med reportern: ”Liten knubbig svensk man. Knullade länge.”

Enligt Kvartal ska Nordström också ha skickat följande sms till eskorten innan de träffades:

"Tänkte be om en annan sak också: Har en grej för tjejer i träningskläder (tights)? Spelar inte så stor roll, men har du det är det uppskattat."

TV4 har stängt av reportern tills vidare.

Rättegången beräknas ta en halv dag. Vid en fällande dom ligger praxis i liknande mål på dagsböter, även om fängelse ingår i straffskalan.

Nordström är sedan tidigare känd från TV4:s bevakning av bank- och finanssektorn och arbetar numera som politisk reporter.