© FT BILD/TV4
Jens B. Nordström.

TV4-profilen Jens B. Nordström åtalas för sexköp

Publicerad 16 oktober 2025 kl 13.55

Inrikes. TV4-reportern Jens B. Nordström, 49, åtalas vid Attunda tingsrätt misstänkt för köp av sexuell tjänst efter en händelse i Sollentuna. Nordström förnekar brott och uppger att kontakten gällde ett journalistiskt uppdrag, rapporterar Stoppa Pressarna.
”Liten knubbig svensk man. Knullade länge”, noterade den prostituerade kvinnan själv i sin logg efter händelsen, enligt Kvartal.

Dela artikeln

Enligt stämningsansökan ska Nordström ha ”skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning” på en adress i Sollentuna den 13 november 2023.

– Bevisningen utgörs i huvudsak av chattmeddelanden, anteckningar och muntliga uppgifter från kvinnan som visar att de haft ett sexuellt umgänge, säger åklagare Kristoffer Kågström till Expressen.

Åklagaren uppger att Nordström samma dag tog ut 2.000 kronor kontant, en summa som enligt åtalet överensstämmer med den ersättning kvinnan ska ha fått. I utredningen finns även fotografier från kvinnans telefon samt kontoutdrag och Swish-uppgifter som kopplas till den åtalade, enligt åklagaren.

Kvinnan har berättat att hon under en längre tid sålt sexuella tjänster via en eskortsajt där kunder tar kontakt via ett telefonnummer i annonsen.

Nordström förnekar att något sexköp ägt rum. Han hävdar att han utgav sig för att vara kund inom ramen för research, och enligt försvararen skedde inget sexuellt.

– Under huvudförhandlingen kommer vi att visa att det här rört sig om journalistiskt arbete, säger försvararen Henrik Olsson Lilja till Expressen.

"Har en grej för tjejer i tights"
Kvinnan skrev dock själv i sin logg efter mötet med reportern: ”Liten knubbig svensk man. Knullade länge.”

Enligt Kvartal ska Nordström också ha skickat följande sms till eskorten innan de träffades:

"Tänkte be om en annan sak också: Har en grej för tjejer i träningskläder (tights)? Spelar inte så stor roll, men har du det är det uppskattat."

TV4 har stängt av reportern tills vidare.

Rättegången beräknas ta en halv dag. Vid en fällande dom ligger praxis i liknande mål på dagsböter, även om fängelse ingår i straffskalan.

Nordström är sedan tidigare känd från TV4:s bevakning av bank- och finanssektorn och arbetar numera som politisk reporter.

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Kolumn

Klimathot är inget mot hotet om utplåning

Västvärldens folk försvinner. Pat Buchanan om krisen som media glömde.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trumps flyktingplan: Ge asyl till européer som tröttnat på invandringen

USA:s flyktingmottagande görs om i grunden – med fokus på vita människor. Vill satsa på förföljda högerpopulister istället för tredje världen.0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.