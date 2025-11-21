Orban: Absurt att EU fortsätter pumpa in miljarder i Zelenskyjs "korrupta krigsmaffia"

I ett läckt brev som skickats till EU:s stats- och regeringschefer pekar von der Leyen på Ukrainas ”betydande” finansiella gap de kommande två åren.

Kommissionen talar om brådskande finansieringsbehov och vill se ”snabb, flexibel och hållbar” finansiering, där de första utbetalningarna ska kunna ske ”i början av andra kvartalet 2026”.

I brevet, som publicerats av Politico, slår hon också fast att ”det bör finnas en rättvis bördefördelning med internationella partner”. Samtidigt lyfter kommissionen att Ukraina räknar med ett stort budgetunderskott de kommande två åren, utöver redan utlovade stöd, och hänvisar till prognoser från IMF om att landet kommer behöva betydande externa resurser även om kriget skulle upphöra 2026.

Von der Leyen föreslår tre finansieringsvägar: direktbidrag från medlemsstaterna, ett förmånligt lån baserat på EU-upplåning på kreditmarknaden samt en modell där lån kopplas till frysta ryska tillgångar. Enligt kommissionen skulle direkta bidrag från medlemsstaterna kräva omkring 45 miljarder euro per år under två år, medan en kreditfacilitet på EU-nivå skulle kräva statliga garantier. Modellen med frysta ryska tillgångar pekas ut som juridiskt riskfylld, bland annat om andra aktörer uppfattar det som konfiskation.

I brevet kopplar kommissionens ordförande tydligt Europas säkerhet till Ukrainas militära styrka.

Hon skriver att ”slutsatsen är att Europa behöver en tillräckligt stark försvarshållning för att trovärdigt avskräcka sina motståndare och svara på varje aggression. En väsentlig och oundviklig pelare i denna försvarshållning är Ukrainas säkerhet och styrka”.

Viktor Orban avfärdar hela upplägget – särskilt mot bakgrund av de omfattande korruptionsskandaler som nu omger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans närmaste krets. Personer i Zelenskyjs nära omgivning misstänks ha förskingrat omkring 100 miljoner dollar och minst en av dem, Timur Minditj, ska ha flytt till Israel. Även toppministrar, bland annat landets justitieminister, uppges vara indragna i skandalen.

Samtidigt uppges Zelenskyjs opinionsstöd ha sjunkit till under 20 procent, med krav på regeringens avgång och växande kritik även i tidigare starkt välvilliga länder. I Polen uppges parlamentsledamöter nu ta fram förslag om att stoppa fortsatt militärt och ekonomiskt stöd.

Von der Leyen uppmanar i slutet av brevet EU-ledarna att ”snabbt nå ett tydligt åtagande om hur den nödvändiga finansieringen för Ukraina ska säkerställas” vid nästa toppmöte i december.

Orban svarar i ett inlägg på X där han kallar den gemensamma EU-upplåningen för ett ”trolleritrick” och beskriver förslaget som ”absurt”. Vägen via frysta ryska tillgångar avfärdar han som en väg mot ”långdragna juridiska tvister, en flodvåg av stämningar och eurons kollaps”.

Att medlemsstaterna bara ska skjuta till ännu mer pengar hånas av den ungerske premiärministern som ett orealistiskt luftslott: ”Som om de inte hade något bättre för sig.”

Han avslutar sitt inlägg med ett tydligt besked om vilken linje han vill se inom EU:

”Så låt oss välja sunt förnuft. Låt oss sluta finansiera ett krig som inte kan vinnas, sida vid sida med den korrupta ukrainska krigsmaffian, och fokusera vår styrka på att skapa fred.”