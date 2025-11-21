USA till Ukraina: Skriv på fredsavtal inom en vecka – eller förlora stödet

Enligt två anonyma tjänstemän har USA gett besked om att Kiev måste säga ja till en 28-punktsplan senast till den amerikanska högtiden thanksgiving, alltså nästa torsdag. Annars kan både militärt stöd och underrättelsesamarbete dras tillbaka.

Planen har tagits fram av president Donald Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff tillsammans med sin ryske motsvarighet Kirill Dmitrijev.

Förslaget innehåller långtgående krav på Ukraina: landet ska dra tillbaka sina styrkor från befästa delar av Donetsk, acceptera rysk kontroll över Krim, Luhansk, Donetsk och de delar av Cherson och Zaporizjzja som Ryssland ockuperar samt frysa konflikten längs dagens frontlinje. Ukraina ska också skriva in i grundlagen att man inte söker Nato-medlemskap, kraftigt minska försvarsmakten från omkring 800.000–850.000 man till 600.000 och förbjuda närvaro av Natotrupper på ukrainskt territorium.

Samtidigt utlovas ”trovärdiga säkerhetsgarantier” och en stegvis återintegrering av Ryssland i världsekonomin genom att sanktioner hävs gradvis. Om Ryssland skulle angripa Ukraina igen ska sanktionerna enligt planen återinföras och erkännandet av de ockuperade områdena dras tillbaka.

Ukraina har länge avvisat krav på att avstå land som Ryssland inte har erövrat militärt och varnar för att en nedbantad armé skulle göra det lättare för Moskva att angripa igen. Flera ledande företrädare i Kiev och Europa varnar nu för att förslaget inte får innebära en ”kapitulation” och kräver att europeiska länder inkluderas i utformningen.

President Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov säger att Ryssland inte har fått några formella dokument och att man fortfarande står fast vid de diskussioner som fördes vid toppmötet i Alaska i augusti. Han betonar att Moskva ”är helt öppet och förblir öppet” för fredssamtal, men konstaterar att relationerna med USA står still.