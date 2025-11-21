© Rawpixel
 

Kanadensisk "AI-fabrik" i Strängnäs ska sluka el som fyra Uppsala

Publicerad 21 november 2025 kl 19.09

Inrikes. Kanadensiska Brookfield planerar ett enormt AI-datacenter i Strängnäs. Investeringen på omkring 95 miljarder kronor beskrivs som en av de största utländska satsningarna i Sverige – men elbehovet motsvarande flera Uppsala gör att projektet redan ses som en allvarlig prövning för det svenska elsystemet.

Planerna presenterades den 4 juni och är en del av ett globalt program på 1.000 miljarder kronor inom AI.

I Strängnäs handlar det om ett effektbehov på uppemot 750 megawatt. Enligt uppgifter till Dagens Industri finns en risk att anläggningen inte hinner få den elnätskapacitet som krävs för att projektet ska bli verklighet.

Svenska kraftnät, som ansvarar för stamnätet, för nu dialog med både Vattenfall och Brookfield om hur elen ska säkras till den planerade anläggningen. Man uppger sig jobba "för fullt för att kunna möta Brookfields behov av el".

– Det handlar om ett elbehov motsvarande tre till fyra gånger en stad av Uppsalas storlek, till en enda anläggning, säger Daniel Gustafsson, chef för Kraftsystem på Svenska kraftnät, till DI.

– Det är utan tvekan en jätteutmaning.
Flera stora elintensiva industriprojekt har redan fått skjutas upp eller stoppas när bolagen inte fått elnätsanslutning med tillräcklig effekt i tid. Nyligen drogs till exempel planerna på en konstgödselfabrik i Luleå från spanska Fertiberia tillbaka.

Brookfield skriver i en kommentar till DI att bolaget befinner sig i en aktiv planeringsfas tillsammans med olika aktörer för att säkra förutsättningarna för AI-centret, och att satsningen – liksom liknande projekt i andra europeiska länder – är beroende av att få "tillgång till effekt i rätt tid".

I Strängnäs hoppas man fortfarande på grönt ljus. Etableringen väntas kunna ge över 1.000 permanenta jobb om den blir av, enligt DI.

