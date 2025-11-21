Sjuåring könsstympad i moské – föräldrarna inför rätta

Händelsen inträffade i juli för tre år sedan. Flickan beskrevs blöda ”kraftigt från underlivet” och föräldrarna samt släktingar uppgav att hon skadat sig i en cykelolycka.

På sjukhuset reagerade dock vårdpersonalen på att berättelsen inte stämde med skadorna.

– Sjukvården konstaterade att flickan hade tre sårskador inne i slidan. De uppmärksammade också att flickan saknade andra skador på kroppen och i underlivet vilket de ansåg stämde illa överens med den cykelolycka som de som kom in med flickan till sjukhus uppgett hade orsakat blödningen, säger åklagare Martina Valentin till TV4 Nyheterna.

Polisen inledde en förundersökning om könsstympning. Ärendet lades dock ner, i likhet med de andra 308 misstankar om könsstympning som kommit in under en sexårsperiod. Enligt åklagaren saknades tillräckligt för att leda utredningen framåt.

Under 2024 kom nya uppgifter in till polisen och utredningen återupptogs. Polisen tog till mer långtgående metoder: telefonavlyssning av föräldrarna och dolda mikrofoner i deras lägenhet.

I de inspelade samtalen ska modern bland annat ha sagt åt ett av barnen ”att inte berätta någonting”, och föräldrarna ska ha ”pratat med ett vittne om vad hon ska säga till polisen” och pratat ihop sig inför förhör. Enligt åklagaren medgav mamman till slut öppet att det inte handlade om en cykelolycka, utan att flickan blivit skuren i underlivet.

Enligt åklagaren visar utredningen att flickan könsstympades inne i en moské i Södermanland. Föräldrarna greps och har suttit häktade sedan januari i år. Under utredningen har även andra misstankar om misshandel och barnfridsbrott vuxit fram.

Gärningen är rubricerad som synnerligen grov misshandel. Den sjuåriga flickan ska enligt åtalet ha utsatts ”för livsfara” och fått en ”svår kroppsskada”.

Åtalet är det sjätte som rör könsstympning sedan lagen infördes 1982. I fyra av de fem tidigare fallen har domstolarna dömt till ansvar.

Rättegången pågår nu mot båda föräldrarna och en annan anhörig som misstänks ha varit delaktig. Samtliga misstänkta nekar till brott.