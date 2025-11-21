"Desinformation och nepotism": SD vill kalla SVT-ledningen till kulturutskottet

Bakgrunden är bland annat att det visat sig att SVT fulklippt delar av Donald Trumps tal den 6 januari 2021 på ett liknande sätt som BBC.

Enligt SD handlar det om hur public service redigerar nyhetsinslag om USA:s president.

– Det har visat sig att man faktiskt har spridit desinformation i form av hur man klipper nyhetsinslag, säger Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson för SD, till SVT Nyheter.

Christiansson vill också ställa frågor om programmet "Semester med Garplind", där författaren David Lagercrantz medverkat under en gratis semester i Schweiz. Lagercrantz är gift med SVT:s vd Anne Lagercrantz.

– Att skicka ner sin make på en sådan programserie – jag tycker att det är märkligt. Det låter inte bra. Der är inte snyggt, och jag tycker man borde svara på varför man gör så, säger Alexander Christiansson.

Alexander Christiansson kallar upplägget för både "nepotism" och "vänskapskorruption".

– Det har kommit kritik kring att vd:n för SVT skickar sin make på solsemester. Vi menar att bolagen behöver svara på det gentemot sina ägare, alltså skattebetalarna.

För att kallelsen ska gå igenom krävs att minst en ledamot från ett annat parti i kulturutskottet stödjer SD:s förslag.

– Det är upp till de andra partierna att ta ställning, men jag upplever att det finns en kritik från andra partier för hur bolaget har hanterat de här frågorna. Jag upplever att vi får ett brett stöd i utskottet för att ställa de här frågorna, säger Alexander Christiansson.

SVT avvisar anklagelserna och hänvisar till att det inte är vd:n som avgör medverkande i enskilda program.

"Det är anmärkningsvärt att en kulturpolitisk talesperson påstår att SVT Nyheter driver desinformation och vill kalla SVT:s ledning till kulturutskottet för att stå till svars för en enskild publicering. Sverige har granskningsnämnd och ett medieetiskt system dit vem som helst kan anmäla allt vårt innehåll. Det gäller alla, även politiker. I övrigt fattar SVT:s vd inte beslut om medverkande i något program," skriver Åsa Barsness, HR- och kommunikationsdirektör på SVT i en kommentar.