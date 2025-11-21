Planen, som enligt uppgifter bland annat innebär att Ukraina ska avstå Donbass och halvera sin militärmakt, består av 28 punkter.

En amerikansk källa uppger för Wall Street Journal att Kiev ändrat en av punkterna, som ursprungligen handlade om genomlysning av allt internationellt bistånd som landet fått under kriget.

I den version som nu cirkulerar på nätet sägs det i stället att alla inblandade "ska få full amnesti för sina handlingar under kriget". Kritiker menar att detta i praktiken skulle skydda de politiker och affärsmän som misstänks för att ha plundrat krigsbiståndet.

Ukrainas minister för inrikes säkerhet, Rustem Umerov, nekar kategoriskt till att några punkter i planen har ändrats eller tagits bort.

"Medierapporteringar om påstådda 'godkännanden' eller 'borttagande' av punkter har inget att göra med verkligheten. Detta är exempel på icke verifierad information utanför konsultationernas sammanhang", skriver han i ett inlägg på X under fredagen.

Men efter Umerovs dementi har Kiev Independent talat med en amerikansk myndighetskälla som står fast vid uppgifterna – och dessutom pekar ut just Umerov som den som genomfört ändringen av texten.

– Den här planen togs fram direkt efter diskussioner med en av de högst uppsatta medlemmarna i Zelenskyjs administration, Rustem Umerov, som gick med på huvuddelen av planen efter att ha gjort flera ändringar, och sedan presenterade den för Zelenskyj, säger källan till Kiev Independent.

De senaste veckorna har Ukraina skakats av en stor korruptionshärva kopplad till energi- och byggsektorn, där närmare en miljard kronor uppges ha förskingrats genom korruption och penningtvätt.

Den huvudmisstänkte är president Volodymyr Zelenskyjs affärspartner och nära rådgivare, Timur Minditj, som lyckades fly till Israel dagen innan antikorruptionsmyndigheten NABU offentliggjorde sina anklagelser. Hemma hos honom hittades bland annat högar av pengar och en gyllene toalett.

Både energiministern och justitieministern har röstats bort av parlamentet efter att ha dragits in i härvan.

Enligt uppgift har Zelenskyj bara fått en vecka på sig att skriva under – annars riskerar Ukraina att förlora sitt amerikanska stöd.

Fredsplanen har stött på hårt motstånd från europeiska politiker. Deras kritik har dock inte i första hand handlat om att den ukrainska biståndskorruptionen ska granskas, utan om att Ukraina ska tvingas avträda landområden till Ryssland.