19 illegala invandrare hittades under räd mot Stegra

Publicerad 6 november 2025 kl 16.01

Inrikes. Nitton personer utan rätt att vistas och arbeta i Sverige påträffades vid en myndighetsgemensam inspektion på klimatstålbolaget Stegras bygge i Boden. Samtidigt riktas omfattande krav på säkerhetsåtgärder mot flera av bolagets underentreprenörer.

Insatsen genomfördes under onsdagen på området där det nya stålverket byggs i Boden. Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket deltog, med stöd av flera andra myndigheter och Europol.

Polisen genomförde över hundra utlänningskontroller. Resultatet blev att 19 personer påträffades som saknade rätt att arbeta eller vistas i landet.

– Då detta gäller brott mot utlänningslagen kommer vi att arbeta vidare för att verkställa avvisningsbeslut, säger Joakim Lundgren vid gränspolisen i polisregion Nord.

Arbetsmiljöverket granskade 17 företag som arbetar på bygget. I 16 av dem upptäcktes brister som nu måste åtgärdas. Det handlar bland annat om fallskydd, maskinsäkerhet, hantering av kemikalier, samt brister i riskbedömningar och kontroll av utbildningsintyg.

– Den här typen av stora och komplexa byggprojekt kräver en tydlig samordning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår uppgift är att säkerställa att ingen riskerar att skadas eller bli sjuk på jobbet, säger Anna Bengtsson, regional samordnare i norr för Arbetsmiljöverket.

Skatteverket kontrollerade samtidigt omkring 105 företag och deras personalliggare för att upptäcka svartarbete och oredovisade inkomster.

Enligt polisen ingick även Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten i arbetet. Europol bistod med analytiskt stöd genom projektet Phoenix, som bekämpar människohandel och människoexploatering i EU.

Stegra, som tidigare hette H2 Green Steel, grundades 2020 och har fått stora mängder skattepengar för att bygga ett stålverk som ska producera ”grönt stål”. Projektet har dock drabbats av ekonomiska svårigheter.

Myndigheternas samordnade arbete beskrivs som en del av regeringens satsning för att motverka arbetslivskriminalitet i de stora industrietableringarna i norra Sverige.

