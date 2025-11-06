IS-mannen skulle slå till mot Kulturfestivalen

Planeringen ska ha pågått från augusti 2024 till februari i år då Säpo slog till. Den åtalade ska ha rekognoscerat vid Kungsträdgården och gjort sökningar kopplade till festivalen.

Åklagaren uppger att gripandet skedde samma dag som han bedömdes ha påbörjat det som kunde bli funktionsdugliga laddningar.

”Syftet med gärningen har varit att i Islamiska statens namn injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller del av befolkning i Sverige som inte delar IS ideologi”, skriver åklagaren i stämningsansökan.

18-åringen åtalas också, tillsammans med en 17-åring från Malmö, för försök till mord i tyska Eppstein i augusti 2024. Duon ska ha skaffat kniv, rekognoscerat vid offrets bostad och försökt ta sig in innan attacken avbröts och larm gick till tysk polis.

Båda åtalas dessutom för grovt deltagande i en terroristorganisation. Hos dem ska myndigheterna ha hittat terroristrelaterat material och en trohetsed till IS. Den 18-årige mannen åtalas även för förberedelse till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grov utbildning för terrorism.

Riksenheten för säkerhetsmål håller pressträff om målet klockan 13.