Jägareförbundets ordförande hoppar av – till SD

Peter Eriksson berättar för Svensk Jakt att han "fått ett erbjudande som jag har tackat ja till".

– Det är ett uppdrag för Sverigedemokraterna. Under förutsättning att partiet får tillräckligt många röster i valet nästa höst, och att jag därmed får en plats i riksdagen, är tanken att jag i riksdagen ska ansvara för landsbygdsfrågor i Sverigedemokraterna, säger Peter Eriksson till Svensk Jakt.

SD lanserade 2022, under stor pompa och ståt, partitoppen Mattias Karlsson som landsbygdspolitisk talesperson. Men idag har partiet ingen särskild sådan talesman.

Den 66-årige Eriksson har aldrig varit partipolitiskt aktiv tidigare. Han uppger att två partier och två organisationer hört av sig med erbjudanden.

På frågan om Jägareförbundet kan skadas av hans kliv in i politiken svarar han nej, men menar att andra får avgöra det.

Eriksson har lett Svenska Jägareförbundet sedan 2021 och omvaldes i juni i år på ett år. Efter avhoppet tar förste vice ordförande Mikael Samuelsson över ordförandens uppgifter. En ny ordförande väljs vid årsstämman i juni 2026.