Merz till Tysklands en miljon syrier: Åk hem frivilligt eller deporteras senare

Syriernas asylskäl i Tyskland är borta och återvändanden ska påbörjas. Det säger förbundskansler Friedrich Merz i samband med att kristdemokraterna försöker sätta stopp för AFD:s framfart.

Drygt en miljon syrier bor i Tyskland efter asylkaoset under Angela Merkel – som öppnade gränserna 2015 under parollen "Wir schaffen das" (vi klarar det).

Merz hänvisar till att kriget i Syrien upphört efter Assads fall i december i fjol, rapporterar Reuters.

– Det finns inte längre några asylskäl i Tyskland, och därför kan vi också börja med återvändanden, säger Merz, och fortsätter:

– Utan dessa människor blir återuppbyggnaden omöjlig. De i Tyskland som sedan vägrar att återvända till landet kan förstås också utvisas inom en nära framtid.

Regeringskansliets chef Thorsten Frei lyfter särskilt unga sunnimuslimska män.

– De är numera inte utsatta för någon fara eller risk för misär i Syrien, säger han och tillägger:

– Tyskland kommer bara att kunna hjälpa människor i sådana situationer på ett varaktigt sätt om, när landet väl pacificerats, en stor andel av dessa människor sedan återvänder till sitt hemland.

Samtidigt går det fortsatt rejält trögt för den så kallade frivilliga återvandringen. Trots Assads fall återvände endast omkring 1.000 syrier med statlig tysk hjälp under årets första hälft – alltså mindre än en promille av syrierna i Tyskland. Regeringen har redan utrett möjligheten att utvisa syrier dömda för brott och Merz uppger att Syriens president Ahmed al-Sharaa bjudits in till Tyskland för samtal om återvändanden. AFD svarar att alltför mjuka besked är ”ett slag i ansiktet” mot offer för invandrarvåldet.