© X/Migrationskartan.se
 

SD:s "migrationskarta" visar folkutbytet kommun för kommun

Publicerad 6 november 2025 kl 12.57

Inrikes. Sverigedemokraterna lanserar nu Migrationskartan, ett nätverktyg som visar hur Sveriges befolkning förändrats kommun för kommun sedan år 2000. Verktyget baseras på statistik från SCB och ska enligt partiet tydliggöra följderna av ”en ansvarslös invandringspolitik”.

I en video på X förklarar partiets EU-parlamentariker Charlie Weimers syftet med satsningen.

– Nu lanserar vi migrationskartan.se, ett verktyg för dig som vill förstå hur vårt Sverige förändrats. Sedan år 2000 har Sveriges befolkning ökat med 1,6 miljoner och andelen utrikesfödda har fördubblats till över 20 procent. I Malmö 35 procent. I Stockholm 25. Det är inte åsikter, det är SCB-siffror. Och det påverkar allt. Skolan, tryggheten, välfärden, säger han.

Weimers uppmanar tittarna att själva utforska utvecklingen i sina hemkommuner och dela resultaten.

– Gå in på migrationskartan.se. Dela siffrorna med grannen, kollegan eller varför inte svärmor. Starta samtalet. Bygg det på fakta. Inte som de andra, på känslor.

Han riktar sig även till partiets företrädare.

– Är du SD-politiker? Använd kartan, vinn debatten, forma framtiden. För om vi inte agerar nu kan andelen utrikesfödda bli 25 procent redan 2030. Sanningen finns inte bara där ute. Den finns på migrationskartan.se.

