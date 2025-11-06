SD:s "migrationskarta" visar folkutbytet kommun för kommun

I en video på X förklarar partiets EU-parlamentariker Charlie Weimers syftet med satsningen.

– Nu lanserar vi migrationskartan.se, ett verktyg för dig som vill förstå hur vårt Sverige förändrats. Sedan år 2000 har Sveriges befolkning ökat med 1,6 miljoner och andelen utrikesfödda har fördubblats till över 20 procent. I Malmö 35 procent. I Stockholm 25. Det är inte åsikter, det är SCB-siffror. Och det påverkar allt. Skolan, tryggheten, välfärden, säger han.

Sedan år 2000 har Sveriges befolkning ökat med 1,6 miljoner människor. Antalet utrikesfödda har fördubblats – från en till över två miljoner människor.



Weimers uppmanar tittarna att själva utforska utvecklingen i sina hemkommuner och dela resultaten.

– Gå in på migrationskartan.se. Dela siffrorna med grannen, kollegan eller varför inte svärmor. Starta samtalet. Bygg det på fakta. Inte som de andra, på känslor.

Han riktar sig även till partiets företrädare.

– Är du SD-politiker? Använd kartan, vinn debatten, forma framtiden. För om vi inte agerar nu kan andelen utrikesfödda bli 25 procent redan 2030. Sanningen finns inte bara där ute. Den finns på migrationskartan.se.