Regeringen utser nationell samordnare mot antisemitism

Regeringen beslutade i maj om en omfattande tioårig strategi för att stärka judiskt liv i Sverige och bekämpa antisemitism.

Nu får arbetet en samordnare: Isak Reichel, i dag myndighetschef för Myndigheten för stöd till trossamfund. Han ska samordna berörda myndigheter och organisationer, följa upp arbetet och föreslå hur strategin ska utvärderas på längre sikt. Uppdraget löper till den 31 mars 2029.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) sade på en pressträff under torsdagen att arbetet mot antisemitism hela tiden varit en tydlig prioritet för regeringen.

– Sedan regeringen tillträdde har vi varit tydliga med att arbetet mot antisemitism är prioriterat. Det är en förutsättning för det blomstrande judiska liv som vi fortsatt vill ha i vårt land, säger hon och beskriver både strategin och den nya samordnaren som centrala delar i arbetet.

Även socialminister Jakob Forssmed (KD) betonar vikten av samordning.

– Antisemitism har ingen plats i vårt samhälle. Med en nationell samordnare förstärker vi genomförandet av regeringens strategi för att stärka judiskt liv och motverka antisemitism. Isak Reichels erfarenhet av att som generaldirektör för SST arbeta med stöd till religiösa minoriteter kommer att komma väl till pass i detta mycket viktiga uppdrag, säger han.

Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) framhåller att strategin nu går in i en mer konkret fas.

– Att strategin nu börjar genomföras med krafttag mot antisemitism är ett viktigt steg mot ett samhälle där judar kan leva öppet, tryggt och säkert, säger hon.

Strategin gäller perioden 2025–2034 och ska genomföras i nära dialog med den judiska minoriteten. Målet är att arbetet på sikt ska integreras i en befintlig myndighet.