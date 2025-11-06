© Regeringen
Denys Sjmyhal och Pål Jonson skriver under avsiktsförklaringen.

Sverige startar "hubb" i Ukraina – med svensk personal

Publicerad 6 november 2025 kl 18.24

Utrikes. Sverige och Ukraina ska inrätta en gemensam "innovationshubb" i Kiev där svenskar kommer att vara stationerade. Det meddelade försvarsminister Pål Jonson (M) på en pressträff tillsammans med Ukrainas försvarsminister Denys Sjmyhal i Rosenbad.

Dela artikeln

De två försvarsministrarna skrev gemensamt under en avsiktsförklaring före pressträffen.

Syftet med innovationshubben uppges vara att koppla samman svensk forsknings- och industrikompetens med ukrainska erfarenheter från kriget mot Ryssland.

– Vi ser också en möjlighet att leverera Gripen E-flygplan inom den önskade tidsramen, säger Pål Jonson.

Enligt Jonson innebär satsningen att svensk försvarspersonal kommer att verka i Ukraina inom hubbens ramar.

– Vi kommer att etablera personal och arbeta med försvarsinnovation. Svensk personal kommer att finnas på plats i Ukraina, säger försvarsminister Pål Jonson.

På torsdagen besökte Denys Sjmyhal Saabs fabrik i Linköping. Förra månaden undertecknade Ukraina en avsiktsförklaring om att köpa över 100 stridsflyg av typen Jas Gripen E från Sverige. Leveranserna ska, enligt Jonson, omfatta utbildning av både piloter och tekniker.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Naziattacken" i Gubbängen fick etablissemanget att gå i taket – nu läggs utredningen ner

Efter rökbomben på AFA-mötet. Utpekade White Boys-medlemmarna kan inte knytas till något brott.0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.