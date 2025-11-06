Sverige startar "hubb" i Ukraina – med svensk personal

De två försvarsministrarna skrev gemensamt under en avsiktsförklaring före pressträffen.

Syftet med innovationshubben uppges vara att koppla samman svensk forsknings- och industrikompetens med ukrainska erfarenheter från kriget mot Ryssland.

– Vi ser också en möjlighet att leverera Gripen E-flygplan inom den önskade tidsramen, säger Pål Jonson.

Enligt Jonson innebär satsningen att svensk försvarspersonal kommer att verka i Ukraina inom hubbens ramar.

– Vi kommer att etablera personal och arbeta med försvarsinnovation. Svensk personal kommer att finnas på plats i Ukraina, säger försvarsminister Pål Jonson.

På torsdagen besökte Denys Sjmyhal Saabs fabrik i Linköping. Förra månaden undertecknade Ukraina en avsiktsförklaring om att köpa över 100 stridsflyg av typen Jas Gripen E från Sverige. Leveranserna ska, enligt Jonson, omfatta utbildning av både piloter och tekniker.