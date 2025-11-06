Sverige efter Gubbängen
Maskerade män sågs springa från platsen efter händelsen i Gubbängen. Vänsterpartisten Klas Sandberg fick röd färg sprejad på sig.

"Naziattacken" i Gubbängen fick etablissemanget att gå i taket – nu läggs utredningen ner

Publicerad 6 november 2025 kl 17.17

Inrikes. Åklagaren lägger ned stora delar av utredningen om det maskerade angreppet mot ett vänsterextremt AFA-möte i Gubbängen – en händelse som fick enorm uppmärksamhet i media och fördömdes i kraftigast tänkbara ordalag av politikerna. Flera rubriceringar avskrivs och misstankarna mot utpekade White Boys-aktivister läggs ned i brist på bevis.

Det var i april 2024 som en grupp unga maskerade män angrep ett pågående vänsterextremt möte i Gubbängen i Stockholm.

De slängde en rökbomb, välte några möbler, sprejade rödsprej och gav AFA-grundaren Mathias Wåg några örfilar. Det hela var snabbt över och angriparna flydde från platsen.

Reaktionerna från media och politiker blev dock närmast parodiska. Det togs till brösttoner och talades om ett en frontalattack mot hela vår demokrati och "vårt sätt att leva". AFA:s Mathias Wåg skildrades som en martyr och ett offer för "det nazistiska våldet".

Vänsterledaren Nooshi Dadgostar satte tonen.

– Något oerhört har hänt, konstaterade hon – och syftade på Gubbängen.

S-ledaren Magdalena Andersson slog fast att det som inträffat i Gubbängen var "en existentiell fråga" för vårt land.

– Nu är det vår uppgift att försvara vår demokrati och vårt sätt att leva, fortsatte hon.

Tidöregeringen blixtinkallade samtidigt de övriga partierna till "högnivå rundabordssamtal" för att diskutera det som hänt, och lanserade sedan – "i svallvågorna av Gubbängen" – en ny satsning för att "fånga upp" barn med oacceptabla högeråsikter redan i skolan.

Sverigedemokraterna ville inte vara sämre.

"Politiskt motiverat våld är fruktansvärt, i alla dess former, och hör inte hemma i Sverige", skrev SD-ledaren Jimmie Åkesson på X om örfilarna mot AFA-grundaren.

Enligt Åkesson skulle "alla demokratiska krafter" nu "stå i full enighet mot all slags politiskt motiverat våld".

Men nu meddelas att förundersökningarna läggs ned i de delar som gäller om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, störande av allmän förrättning och framkallande av fara för annan. Även tre fall av brott mot medborgerlig frihet mot tre namngivna aktivister – beskrivna som kärnan i White Boys, Stockholmssektionen av Aktivklubb Sverige – avskrivs.

Om misshandelsdelarna också är nedlagda är fortfarande oklart, enligt Dagens ETC.

Vänsterpartisten Mattias Skagerholm, en av målsägandena, säger att han tror att polisen vet ungefär vilka som låg bakom men att bevisläget är svårt.

– Men jag förstår att det är jättesvårt att bevisa i domstol när det handlar om maskerade män, säger han till Dagens ETC.

Aktivklubb Sverige beskrivs som en snabbt växande miljö med lokala celler (bland annat White Boys Stockholm), som kombinerar kampsportsträning och propaganda i sociala medier. Enligt tidigare kartläggningar finns grupper i flera län och kopplingar till det amerikanska nätverket som grundats av Robert Rundo.

