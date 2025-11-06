© Polisen/Kalrskrona kommun
"Ärligt talat jag visste inte att det var fel", uppgav 42-åringen i förhör. Längst till höger: Erik Höggårdhs mamma, som blev petad i ögat när hon var död.

Smygfilmade nakna, döende åldringar och petade lik i ögat – slipper både fängelse och utvisning

Publicerad 6 november 2025 kl 15.17

Inrikes. En 42-årig syrisk kvinna döms för att ha smygfilmat ett stort antal äldre personer på ett vårdboende i Karlskrona – och för att ha petat en avliden kvinna i ögat. Trots de förnedrande gärningarna slipper hon fängelse och kommer undan med endast 5.000 kronor i böter med villkorlig dom. Hon kan heller inte utvisas eftersom hon redan fått svenskt medborgarskap – trots att hon inte ens kan ordentlig svenska.– Obehagligt, väldigt otrevligt, säger sonen till den döda kvinnan som blev petad i ögat.

Dela artikeln

Kvinnan, som har krävt arabisk tolk under utredningen, arbetade på ett äldreboende i Karlskrona och senare på ett gruppboende i Lyckeby.

Hon fälls nu för 26 fall av kränkande fotografering och ett fall av gravfridsbrott.

– Jag förnekar inte, jag erkänner. Ärligt talat jag visste inte att det var fel, säger 42-åringen i förhör med hänvisning till att annat gäller i hennes kultur.

När förhörsledaren visade en film där en äldre kvinna var på toaletten skrattade syriskan. När en annan film spelades upp log hon.

– Jag tyckte om henne och jag brukade lukta på henne, sade 42-åringen när förhörsledaren frågade varför hon log.

Den döda kvinnan som blev petat i ögat, här tillsammans med sonen Erik Höggårdh.(Foto: Privat)

Enligt domen filmade och fotograferade hon under åren 2021–2024 minst 16 boende – de flesta mycket gamla, dementa och sängliggande – i deras bostadsrum, matsal eller på toaletten.

Materialet upptäcktes först när polis i en annan utredning granskade hennes mobiltelefon. På filmerna syntes bland annat hur hon i hemlighet filmade döende personer i sängarna.

I ett fall rörde det sig om ett gravfridsbrott: Den syriska kvinnan hade tillsammans med en arabisk kollega petat en avliden kvinna i ögat och filmat tilltaget.

Kvinnans son, Erik Höggårdh, har kommenterat händelsen för SVT:

– Obehagligt, väldigt otrevligt. Jag förstår verkligen inte vad anledningen varit, oerhört märkligt beteende, sade han efter att ha fått se filmen.

Domstolen fann det styrkt att samtliga 26 filmningar skett i hemlighet och utan samtycke. Förklaringen att hon ville visa kollegor hur patienterna mådde avfärdades som en ”efterhandskonstruktion”.

Ändå blir påföljden mild. Kvinnan får villkorlig dom och 100 dagsböter à 50 kronor – totalt 5.000 kronor. Hon ska också betala sammanlagt 79.000 kronor i skadestånd till både levande boende och anhöriga till avlidna, samt 1.000 kronor till brottsofferfonden.

Domstolen motiverar den lindriga påföljden med att 42-åringen tidigare är ostraffad och att brotten ligger flera år tillbaka i tiden.

Trots att hon haft tolkbehov har kvinnan beviljats svenskt medborgarskap. Hon kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD:s "migrationskarta" visar folkutbytet kommun för kommun

Lanserar nytt verktyg "för dig som vill förstå hur vårt Sverige förändrats". Interaktiva kartan åskadliggör hur svenskarna byts ut.0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.