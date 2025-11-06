Smygfilmade nakna, döende åldringar och petade lik i ögat – slipper både fängelse och utvisning

Kvinnan, som har krävt arabisk tolk under utredningen, arbetade på ett äldreboende i Karlskrona och senare på ett gruppboende i Lyckeby.

Hon fälls nu för 26 fall av kränkande fotografering och ett fall av gravfridsbrott.

– Jag förnekar inte, jag erkänner. Ärligt talat jag visste inte att det var fel, säger 42-åringen i förhör med hänvisning till att annat gäller i hennes kultur.

När förhörsledaren visade en film där en äldre kvinna var på toaletten skrattade syriskan. När en annan film spelades upp log hon.

– Jag tyckte om henne och jag brukade lukta på henne, sade 42-åringen när förhörsledaren frågade varför hon log.

Den döda kvinnan som blev petat i ögat, här tillsammans med sonen Erik Höggårdh.(Foto: Privat)

Enligt domen filmade och fotograferade hon under åren 2021–2024 minst 16 boende – de flesta mycket gamla, dementa och sängliggande – i deras bostadsrum, matsal eller på toaletten.

Materialet upptäcktes först när polis i en annan utredning granskade hennes mobiltelefon. På filmerna syntes bland annat hur hon i hemlighet filmade döende personer i sängarna.

I ett fall rörde det sig om ett gravfridsbrott: Den syriska kvinnan hade tillsammans med en arabisk kollega petat en avliden kvinna i ögat och filmat tilltaget.

Kvinnans son, Erik Höggårdh, har kommenterat händelsen för SVT:

– Obehagligt, väldigt otrevligt. Jag förstår verkligen inte vad anledningen varit, oerhört märkligt beteende, sade han efter att ha fått se filmen.

Domstolen fann det styrkt att samtliga 26 filmningar skett i hemlighet och utan samtycke. Förklaringen att hon ville visa kollegor hur patienterna mådde avfärdades som en ”efterhandskonstruktion”.

Ändå blir påföljden mild. Kvinnan får villkorlig dom och 100 dagsböter à 50 kronor – totalt 5.000 kronor. Hon ska också betala sammanlagt 79.000 kronor i skadestånd till både levande boende och anhöriga till avlidna, samt 1.000 kronor till brottsofferfonden.

Domstolen motiverar den lindriga påföljden med att 42-åringen tidigare är ostraffad och att brotten ligger flera år tillbaka i tiden.

Trots att hon haft tolkbehov har kvinnan beviljats svenskt medborgarskap. Hon kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.