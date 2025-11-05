© DMCGN/Shein
 

Efter barnsexdockan – Frankrike stänger ner Sheins hemsida

Publicerad 5 november 2025 kl 19.31

Utrikes. Den franska regeringen inleder ett förfarande för att stänga av kinesiska Sheins webbplattform efter att åklagare öppnat en förundersökning om barnsexdockor på sajten.

Beskedet kom drygt en timme efter att Shein öppnat sin första fysiska butik i Paris på varuhuset BHV – samtidigt som demonstranter utanför ropade ”Skam!” åt köande kunder.

Det franska finansdepartementet uppger att processen ska pågå ”så länge som det är nödvändigt för att plattformen ska bevisa för myndigheterna att allt innehåll i slutändan följer våra lagar och regler”.

Parisåklagaren utreder även Temu, AliExpress och Wish, för misstänkt barnpornografiskt material.

Shein uppger att bolaget samarbetar med myndigheterna och har förbjudit all försäljning av sexdockor globalt. Man säger sig även blockera konton kopplade till olagliga listningar och skärpa kontroller.

Modedesignern Agnès B meddelar att hon lämnar BHV i protest, rapporterar BBC News.

BHV-ägaren Frédéric Merlin övervägde att bryta samarbetet men backar efter att ha fått svar från Shein.

– Det övertygade mig om att fortsätta, säger han och tillägger att kläderna som ska säljas inte har tillverkats av utnyttjade arbetare eller barn.

