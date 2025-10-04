20 döda i israeliska bombräder mot Gaza

Tjugo människor har dödats i israeliska flyganfall i Gaza under de senaste 12 timmarna, enligt uppgifter från Gazas sjukhus, trots att USA:s president Donald Trump uppmanat Israel att omedelbart stoppa sitt bombardemang.

Sjukhusen rapporterade i dag att mellan klockan 00.00 och 12.45 lokal tid registrerades elva kroppar vid Al-Ahli Baptist Hospital i Gaza City. Kroppar registrerades också vid Al-Shifa Hospital, Al-Awda Hospital och Nasser Hospital.

Israel fortsatte sin militära kampanj under natten till lördagen, trots att både Hamas och Israel uttryckt en vilja att gå vidare med den första fasen av Trumps förslag.

Israels forum för de gisslantagnas familjer ställde sig under fredagen bakom Trump.

– President Trumps krav på att omedelbart stoppa kriget är avgörande för att förhindra allvarlig och oåterkallelig skada på gisslan, säger forumet i ett uttalande.

– Vi uppmanar premiärminister Netanyahu att omedelbart inleda effektiva och snabba förhandlingar för att få hem alla våra gisslan.

Forumet uppmanade också israelerna att samlas på Gisslans torg i Tel Aviv på lördagskvällen för att markera två år sedan attackerna den 7 oktober.

– Vi befinner oss i avgörande dagar för ett avtal. Detta är tiden, platsen och ögonblicket att bevisa att ingenting är starkare än israelisk solidaritet, säger forumet i ett uttalande.