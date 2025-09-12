22-årig AFA-sympatisör gripen för mordet på Charlie Kirk

Enligt NBC News rör det sig om en Tyler Robinson från Utah. Han överlämnades till myndigheterna under natten till torsdagen efter att han enligt uppgift erkänt för sin far och familjens präst att han dödade Kirk.

Hans far grep honom och eskorterade honom tillbaka till Orem för att överlämna honom till en US Marshal-polis som familjen var bekant med. Fadern är själv polis sedan 27 år vid Washington County Sheriff's Department.

– Jag hoppas han får dödsstraff, säger president Donald Trump om Tyler Robinson till Fox News.

Utah avskaffade dödsstraffet 2022, och varken Utah Valley University eller University of Utah är federala universitet. Det är därför osannolikt att det federala dödsstraffet kan användas i det här fallet, om inte händelsen åtalas enligt federala lagar om exempelvis hatbrott och terrorism.

Utahs guvernör Spencer Cox bekräftar att familjen spelat en avgörande roll.

– Vi tog honom, säger Cox.

Charlie Kirk sköts ihjäl under ett framträdande på ett universitet i Utah i onsdags. Han blev 31 år.

Enligt Cox ska Robinson ha diskuterat dådet på Discord med sin rumskamrat. Polisen har hittat kulor med ingraverade budskap som ”Hej fascisten. Fånga!” och ”O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao”.

Det senare är en ursprungligen italiensk antifascistisk fras som ofta ropas eller sjungs av dagens AFA-anhängare. Här uppmanar exempelvis AFA- och Expressen-veteranen Mathias Wåg folk att sjunga just "bella ciao".

FBI fick in över 7.000 tips från allmänheten före gripandet.

– Till min vän Charlie Kirk. Vila nu min bror. Vi håller ställningarna. Vi ses i Valhalla, säger FBI-chefen Kash Patel.