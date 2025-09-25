Mårten Jarl uppger att Moderaterna i Norrköping ”i väldigt skarpa ordalag” har uppmanat honom att avgå.

Bakgrunden är rapporteringen i media om att flickor bosatta på hans HVB-boenden anmält totalt 23 våldtäkter. Denna typ av våldtäkter begås av män som tagit kontakt med flickorna, ofta via Snapchat, och erbjudit dem droger.

Flickor har också berättat om hur de behandlats illa och nonchalant av personalen. Boendet ska bland annat ha tagit in flickor med missbruksproblem trots att man inte haft kapacitet för det – vilket enligt föreståndaren själv berodde på att man ville tjäna mer pengar.

Mårten Jarl avfärdar dock rapporteringen kring hans boenden. I ett inlägg på Facebook skriver han:

”Min upplevelse är att medias ensidiga rapportering ligger till grund för att jag blir slängd under bussen av den lokala ledningen. Jag har meddelat kommunens kansli och moderaternas valberedning att jag ställer mina platser till förfogande.”

”Frågan jag ställer mig idag är om politiken verkligen ska fungera så att mediala drev snarare än fakta och dialog avgör vilka människor som får förtroendet att företräda ett parti?” fortsätter han.

Moderaternas gruppledare i Norrköping, Simon Johansson, delar inte den bilden.

– Vi har rekommenderat Mårten att lämna sina uppdrag och det har han varit överens med oss om att göra. Och att han nu väljer att göra det på det här sättet, det kan jag bara beklaga, säger Simon Johansson till NT.

Jarl skriver att han nu i stället fokuserar fullt ut på att utveckla verksamheterna inom vård och omsorg.