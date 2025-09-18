© FT BILD/ARKIV
 

7.000 kronor lägre pension och 2.000 kronor högre skatt varje månad

Publicerad 18 september 2025 kl 09.41

Inrikes. Att gå i pension vid 65 års ålder var tidigare standard, och att gå i pension vid 63 var vanligt. Men nu varnar Pensionsmyndigheten för konsekvenserna av att försöka sig på något liknande idag.

Sedan dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt slog fast att svenskarna ska jobba till 75 år 2012 har det hänt mycket på pensionsområdet.

En person som idag har rätt till 29.000 kronor per månad före skatt i pension vid 67 års ålder får bara 22.000 kronor före skatt om han eller hon lämnar arbetslivet vid 63. Det vill säga 7.000 kronor lägre.

Skatten är dessutom mycket högre på pension som tas ut tidigt. De som betalar högst skatt idag är de som har socialförsäkringsförmåner och de som har tagit ut pension tidigt.

Med 22.000 kronor blir nettot efter skatt ca 16.000 kronor per månad vid pensionering vid 63 års ålder. Vid 67 sänks skatten och nettot blir 18.000 kronor per månad.

Personen får alltså betala cirka 2.000 kronor mer i skatt per månad under flera år, enligt Pensionsmyndigheten.

I en intervju för några år sedan uttryckte Fredrik Reinfeldt att han ser positivt på utvecklingen och menade att hans gamla uttalande om att jobba till 75 har visat sig vara korrekt.

– Det går åt rätt håll. Jag är helt övertygad om att det här snart kommer att bli allmänt accepterat, konstaterade Reinfeldt i Expressen.

