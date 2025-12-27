70.000 telefoner blir obrukbara

Enligt PTS ska det röra sig om närmare 70.000 telefoner.

Mobiler som blockeras enligt PTS förelägganden kan inte användas alls för kommunikation via mobilnätet. Det gör telefonen i princip obrukbar.

De värdelösa telefonerna säljs dock fortfarande, och Konsumentverket vill nu att konsumenterna får tydlig information om att de är värdelösa.

"Om du planerar att köpa en telefon den kommande tiden är Konsumentverkets råd att först kontakta operatörerna för att få bekräftat att den specifika modellen du är intresserad av att köpa faktiskt kommer att fungera i näten", skriver myndigheten på sin hemsida.