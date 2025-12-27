© PXHERE
 

70.000 telefoner blir obrukbara

Publicerad 27 december 2025 kl 13.44

Inrikes. Vissa mobiltelefoner som använder 4G kan inte nå nödnumret 112 efter att Tele2, Telenor och Tre nu stängt ned sina 2G- och 3G-nät. På grund av det har Post- och telestyrelsen (PTS) förelagt Tele2, Telenor och Tre att blockera dessa telefoner från sina nät.

Enligt PTS ska det röra sig om närmare 70.000 telefoner.

Mobiler som blockeras enligt PTS förelägganden kan inte användas alls för kommunikation via mobilnätet. Det gör telefonen i princip obrukbar.

De värdelösa telefonerna säljs dock fortfarande, och Konsumentverket vill nu att konsumenterna får tydlig information om att de är värdelösa.

"Om du planerar att köpa en telefon den kommande tiden är Konsumentverkets råd att först kontakta operatörerna för att få bekräftat att den specifika modellen du är intresserad av att köpa faktiskt kommer att fungera i näten", skriver myndigheten på sin hemsida.

