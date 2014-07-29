Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

I den senaste årsredovisningen för Fredrik Wikingsson AB framgår att bolaget gör ett kraftigt resultatlyft under räkenskapsåret 2024–2025.

Omsättningen sjönk något till runt 24 miljoner kronor, men vinsten ökade markant och landade på 59 miljoner kronor. En viktig förklaring är ökade intäkter från "finansiella tillgångar" – oklart vilka.

– Jag pallar fan inte att snacka om mina pengar. Jag passar på det, sa Wikingsson i en tidigare kommentar till Expressen när bolaget nådde rekordnivåer.

Nu väntas en utdelning på 59 miljoner kronor till ägaren, efter fjolårets utdelning på 129 miljoner – sammanlagt nära 200 miljoner kronor på två år.

Wikingsson är även verksam i produktionsbolaget Nexiko, där han samarbetar tätt med vänsterkomikern Filip Hammar, som så sent som 2018 blev bortförd av polis när han störde ett SD-möte på Gotland.

Duon låg senast bakom biosuccén Den sista resan.

Även moderbolaget LMFF Holding AB, som äger Nexiko, redovisar fortsatt höga intäkter med en omsättning på hundratals miljoner kronor.