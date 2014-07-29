© Joakim Behrman / Kanal 5
 

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Publicerad 26 december 2025 kl 16.35

Ekonomi. Trots att långköraren Alla mot alla nu avslutas efter tolv säsonger fortsätter pengarna att rulla in för vänsterkomikerna Fredrik Wikingsson och Filip Hammar. Wikingsson har plockat ut 200 miljoner i aktieutdelning på mindre än två år.

I den senaste årsredovisningen för Fredrik Wikingsson AB framgår att bolaget gör ett kraftigt resultatlyft under räkenskapsåret 2024–2025.

Omsättningen sjönk något till runt 24 miljoner kronor, men vinsten ökade markant och landade på 59 miljoner kronor. En viktig förklaring är ökade intäkter från "finansiella tillgångar" – oklart vilka.

– Jag pallar fan inte att snacka om mina pengar. Jag passar på det, sa Wikingsson i en tidigare kommentar till Expressen när bolaget nådde rekordnivåer.

Nu väntas en utdelning på 59 miljoner kronor till ägaren, efter fjolårets utdelning på 129 miljoner – sammanlagt nära 200 miljoner kronor på två år.

Wikingsson är även verksam i produktionsbolaget Nexiko, där han samarbetar tätt med vänsterkomikern Filip Hammar, som så sent som 2018 blev bortförd av polis när han störde ett SD-möte på Gotland.

Duon låg senast bakom biosuccén Den sista resan.

Även moderbolaget LMFF Holding AB, som äger Nexiko, redovisar fortsatt höga intäkter med en omsättning på hundratals miljoner kronor.

Hel generation unga skuldsätts för Ukraina

Ska betala 30 miljarder i ränta per år. Politikernas kraftmätning blir dyr för dagens unga – långt in i framtiden.0 

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

