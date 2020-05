75 år sedan segerdagen

Den ovillkorliga kapitulationen skrevs under av Nazitysklands fältmarskalk Wilhelm Keitel den 7 maj och trädde i kraft klockan 23:01 dagen därpå. Kapitulationen skrevs under en vecka efter att den tyske führern Adolf Hitler tagit sitt liv sedan situationen börjat bli allt mer desperat för de tyska trupperna.

Segerdagen uppmärksammas på många håll runt om i världen, i synnerhet i länder som tillhörde den allierade sidan under andra världskriget eller som var under nazitysk ockupation. Och ikväll klockan nio, lokal tid, kommer Storbritanniens drottning Elizabeth II hålla tal till nationen. Det är på klockslaget 75 år efter att hennes far höll tal med anledning av den tyska kapitulationen 1945.

Eftersom det när kapitulationen trädde i kraft redan hunnit bli 9 maj i Moskva firas segerdagen istället det datumet i Ryssland och i många forna öststater.