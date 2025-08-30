Invandraren närmar sig – då drar flickan fram den här

Filmen visar en flicka som beväpnad med yxa och kniv skriker åt en vuxen invandrare med kamera att hålla sig borta och inte röra hennes syster, då hon är 12 år.

Polisen uppger å sin sida att mannen är en oskyldig "bulgarisk familjefar" som blev angripen när han var ute på promenad. Polisen uppger att en underårig flicka ska åtalas för innehav av offensiva vapen och att ärendet har lämnats vidare till sociala myndigheter.

Den versionen har allmänheten dock haft svårt att tro på.

Polisen har därför utfärdat en "varning" för att sprida vad de kallar felaktig information om att den vuxne invandraren på något sätt skulle ha betett sig olämpligt.

Techmiljardären Elon Musk och aktivisten Tommy Robinson har antytt att flickan riskerade att bli antastad av invandraren, och enligt polisen är det "fel" eftersom det inte är bevisat att invandraren faktiskt hade för avsikt att fysiskt antasta flickorna. Däremot ser man på videon hur den vuxne mannen följer efter dem ut på en gräsmatta, filmar dem och är närgången och konfrontativ i största allmänhet.

– Vi är medvetna om den desinformation som sprids på sociala medier, säger chefskommissarie Nicola Russell, ansvarig för polisdistriktet Tayside, till Independent.

Händelsen inträffar samtidigt som det i Skottland pågår en debatt om huruvida polisen bör sluta mörklägga misstänktas nationalitet och asylstatus i samband med brott.

Inrikesminister Yvette Cooper säger att hon arbetar med "College of Policing" för att ta fram nya riktlinjer som ska öka öppenheten i dessa frågor.

Flickan har samtidigt behandlats som hjälte i sociala medier, med teckningar som visar henne som Braveheart och liknande. En crowdfunding-insamling till henne har genererat 30.000 pund (ca 400.000 svenska kronor) i donationer, skriver The Guardian.

Enligt The Guardian vidhåller dock flickans familj att flickans syster blev fysiskt attackerad av invandraren före händelsen. Det har också angetts vara skälet till att hon beväpnat sig med kniv och yxa. De anklagar medierna och myndigheterna för att ljuga om det inträffade.

"Vi behöver hjälp för att stå upp mot det korrupta rättsväsendet som hellre ger sig på offren än håller invandrare ansvariga för sina brott", skriver familjen.