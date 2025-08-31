Iranierns metoder för att terrorisera Bianca Ingrosso

Enligt Ingrosso lyckades mannen faktiskt begränsa hennes liv kraftigt. Han trodde att de två hade ett förhållande och när Ingrosso syntes med andra människor i sociala medier började han förfölja dem också, genom att terrorisera dem med falska anmälningar bland annat.

– Så fort jag var med någon så anmälde han dem och deras familjer, kontaktade deras chefer och fick dem avskedade från sina jobb, säger Ingrosso i programmet.

– Han ville ha mig ensam instängd i mitt hem, vilket jag till slut bara gick med på för att det var mycket enklare.

– För jag kände mig till slut som en börda för alla i min familj och min omgivning.

Regeringen kritisk mot dom

När Stockholms tingsrätt meddelade sin fällande dom mot stalkern gick ansvarig minister Nina Larsson (L) ut och kritiserade domstolen för att den inte dömt mannen till ett hårdare straff. Fem månaders fängelse ansågs otillräckligt för en man som ju trots allt påverkat Bianca Ingrossos liv på olika sätt.

– Då behöver det vara betydligt mer kännbara konsekvenser tycker jag, sade jämställdhetsminister Nina Larsson (L) till Aftonbladet och fortsatte:

– Från politikens sida behöver vi verkligen fundera på om systemet fungerar så som det är tänkt. Den här regeringen har vidtagit en rad olika åtgärder och straffskärpningar på en rad områden, vilket är otroligt viktigt för att sätta brottsoffrets perspektiv i centrum.

– Den här typen av brott måste få mycket allvarliga konsekvenser.