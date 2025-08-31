© TV4/Skärmdump
 

Iranierns metoder för att terrorisera Bianca Ingrosso

Publicerad 31 augusti 2025 kl 08.30

Inrikes. Kändisprofilen Bianca Ingrosso är ”jättelycklig och glad” efter domen mot den man från Iran som stalkat henne under lång tid. Det uppger hon i en intervju med Nyhetsmorgon, där det även framkommer att stalkern var ett högst verkligt problem för Ingrosso.

Dela artikeln

Enligt Ingrosso lyckades mannen faktiskt begränsa hennes liv kraftigt. Han trodde att de två hade ett förhållande och när Ingrosso syntes med andra människor i sociala medier började han förfölja dem också, genom att terrorisera dem med falska anmälningar bland annat.

– Så fort jag var med någon så anmälde han dem och deras familjer, kontaktade deras chefer och fick dem avskedade från sina jobb, säger Ingrosso i programmet.

– Han ville ha mig ensam instängd i mitt hem, vilket jag till slut bara gick med på för att det var mycket enklare.

– För jag kände mig till slut som en börda för alla i min familj och min omgivning.

Regeringen kritisk mot dom
När Stockholms tingsrätt meddelade sin fällande dom mot stalkern gick ansvarig minister Nina Larsson (L) ut och kritiserade domstolen för att den inte dömt mannen till ett hårdare straff. Fem månaders fängelse ansågs otillräckligt för en man som ju trots allt påverkat Bianca Ingrossos liv på olika sätt.

– Då behöver det vara betydligt mer kännbara konsekvenser tycker jag, sade jämställdhetsminister Nina Larsson (L) till Aftonbladet och fortsatte:

– Från politikens sida behöver vi verkligen fundera på om systemet fungerar så som det är tänkt. Den här regeringen har vidtagit en rad olika åtgärder och straffskärpningar på en rad områden, vilket är otroligt viktigt för att sätta brottsoffrets perspektiv i centrum.

– Den här typen av brott måste få mycket allvarliga konsekvenser.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Konspirationsteorin stämde inte – nu kritiseras Patrik Oksanen

"Det är Ryska federationen som har sprängt Nordstream 1 och 2". Tvärsäkra uttalandet väcker frågor efter gripandet i Italien.0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.