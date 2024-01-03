© IDF
 

Israels säkerhetskabinett väntas kräva stopp för invasionen

Publicerad 31 augusti 2025 kl 13.30

Utrikes. Inför dagens kabinettmöte i Jerusalem väntas en hård dragkamp mellan försvarstoppar och premiärminister Benjamin Netanyahu om Israels nästa steg i Gaza. Netanyahu är nämligen ensam om att vilja fortsätta den blodiga invasionen i Gaza stad.

Dela artikeln

Enligt uppgifter står hela säkerhetsledningen bakom överbefälhavaren som varnar för att ett stormningsbeslut kan kosta både soldaters och gisslans liv.

– Den överenskommelse (förslag till vapenvila, FT:s anm.) som ligger på bordet är den föredragna vägen. Vi måste utnyttja förhandlingarna. Ett intrång i stadskärnan är ett vilt spel med gisslans öde, säger han.

Netanyahu är dock fast besluten. En högt uppsatt politisk källa säger att ”frågan inte kommer att tas upp. Kabinettet har redan beslutat om full kontroll av Gaza, Hamas nederlag och endast en total uppgörelse på Israels villkor. Det är den enda vägen”.

I fredags avslöjade israeliska Channel 12 att försvarsledningen kräver att en gisslanuppgörelse ska gå före en markoffensiv. En av de inblandade säger:

– Levande gisslan kunde ha varit hemma redan förra veckan. Det finns ett avtal som Israel själv kämpat fram. Vi måste ta det, återföra gisslan och använda eldupphöret för att avsluta striderna.

Förslaget bygger på den så kallade Witkoff-planen som Israel tidigare själv ställt sig bakom. Den innebär att tio gisslan friges i första skedet mot en två månader lång vapenvila. Hamas gav sitt godkännande för två veckor sedan, men svaret har ännu inte behandlats i Israel.

På marken går utvecklingen snabbt. Armén uppger att man redan kontrollerar omkring 40 procent av Gaza stad som omfattar 45 kvadratkilometer. Strider pågår i stadsdelarna Zaytun, Al-Forkan och Sheikh Radwan.

Under helgen skadades sju soldater när ett pansarfordon träffades i Zaytun. Samtidigt har omkring 10.000 civila lämnat staden sedan offensiven intensifierades.

Försvarsledningen säger att utmaningen blir att skydda gisslan under fortsatt framryckning. 60.000 reservister har kallats in och väntas vara fullt mobiliserade inom två veckor. Först därefter kan en fullskalig intrångsoperation i stadskärnan börja.

Enligt regeringskällor kan endast ett genombrott i gisslanförhandlingarna bromsa eller stoppa planen på total ockupation.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Nyheter från förstasidan

USA försöker starta självständighetsrörelse på Grönland

"Påverkan och försök att skapa splittring inifrån". Danska myndigheter ser USA smyga igång en rörelse som kan försvaga banden till Danmark.0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.