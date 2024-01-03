Israels säkerhetskabinett väntas kräva stopp för invasionen

Enligt uppgifter står hela säkerhetsledningen bakom överbefälhavaren som varnar för att ett stormningsbeslut kan kosta både soldaters och gisslans liv.

– Den överenskommelse (förslag till vapenvila, FT:s anm.) som ligger på bordet är den föredragna vägen. Vi måste utnyttja förhandlingarna. Ett intrång i stadskärnan är ett vilt spel med gisslans öde, säger han.

Netanyahu är dock fast besluten. En högt uppsatt politisk källa säger att ”frågan inte kommer att tas upp. Kabinettet har redan beslutat om full kontroll av Gaza, Hamas nederlag och endast en total uppgörelse på Israels villkor. Det är den enda vägen”.

I fredags avslöjade israeliska Channel 12 att försvarsledningen kräver att en gisslanuppgörelse ska gå före en markoffensiv. En av de inblandade säger:

– Levande gisslan kunde ha varit hemma redan förra veckan. Det finns ett avtal som Israel själv kämpat fram. Vi måste ta det, återföra gisslan och använda eldupphöret för att avsluta striderna.

Förslaget bygger på den så kallade Witkoff-planen som Israel tidigare själv ställt sig bakom. Den innebär att tio gisslan friges i första skedet mot en två månader lång vapenvila. Hamas gav sitt godkännande för två veckor sedan, men svaret har ännu inte behandlats i Israel.

På marken går utvecklingen snabbt. Armén uppger att man redan kontrollerar omkring 40 procent av Gaza stad som omfattar 45 kvadratkilometer. Strider pågår i stadsdelarna Zaytun, Al-Forkan och Sheikh Radwan.

Under helgen skadades sju soldater när ett pansarfordon träffades i Zaytun. Samtidigt har omkring 10.000 civila lämnat staden sedan offensiven intensifierades.

Försvarsledningen säger att utmaningen blir att skydda gisslan under fortsatt framryckning. 60.000 reservister har kallats in och väntas vara fullt mobiliserade inom två veckor. Först därefter kan en fullskalig intrångsoperation i stadskärnan börja.

Enligt regeringskällor kan endast ett genombrott i gisslanförhandlingarna bromsa eller stoppa planen på total ockupation.