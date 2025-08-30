© Postnord
 

Sista postflyget har landat på Gotland – läggs ned efter 100 år

Inrikes. Efter mer än ett sekel är det slut på postflyg till Gotland. På fredagskvällen landade det sista planet och en samhällsservice som Sverige lyckats upprätthålla i över 100 år gick därmed i graven.

Orsaken till nedläggningen är den svenska uppfattningen att samhällsservice för vanligt folk måste vara "lönsam" för att kunna fortleva och lönsamt är inte postflyget, eftersom antalet skickade brev har minskat under 2000-talet.

I fortsättningen ska all post till och från ön fraktas med fartygsfrakt. För brev som skickas från Gotland till en mottagare på ön innebär det en extra dags försening utöver den försening som Postnords neddragningar i övrigt har orsakat på senare år.

En tjänst som däremot försvinner helt är expresspaketen. Expressbrev blir kvar, men transporttiden blir längre.

– Vi skickar betydligt mindre post och brev än tidigare, säger Post Nords platschef Torbjörn Helmersson till Sveriges Radio.

