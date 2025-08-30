© FT BILD/ARKIV
 

Utländska studenter i majoritet på högskolan

Publicerad 30 augusti 2025 kl 11.54

Utrikes. På Högskolan i Skövde är i år 270 av totalt 450 nya studenter utlänningar, efter att regeringen ökat antalet tredje världen-studenter som svenska skattebetalare finansierar. Frida Lindgren, internationell koordinator, beskriver situationen som "julafton", enligt Sveriges Radio.

Dela artikeln

Med 43.000 internationella studenter är Tidöregeringen nästan dubbelt generös med att bevilja studentvisum som exempelvis Danmark och Norge.

Systemet har kritiserats eftersom ca en tredjedel av "studenterna" går under jorden och aldrig bedriver några studier, skriver Fokus. Istället lever de illegalt inom EU och sysslar med exempelvis brottslighet.

För att släppas in i landet måste de flesta studenter betala den första terminsavgiften själv, men även från detta finns det undantag, som regeringen nyligen har utökat.

Svenska institutets stipendier (SI Scholarships) finansieras av skattebetalarna genom UD och täcker oftast hela studieavgiften + levnadskostnader (ca 11 000 kr/mån) + resa + försäkring åt studenter från tredje land.

Det formella syftet med systemet är att "stärka svenska intressen", skapa goodwill och så vidare, men i praktiken har det också blivit ett sätt för regeringen att öka invandringen från länder utanför EU.

Antalet utdelade stipendier för läsåret 2025/2026 är 402, vilket är högre än tidigare år, med den rekordstora satsningen på 127 miljoner kronor, enligt Svenska institutet.

Enligt SCB kommer de internationella studenterna i Sverige bland annat från länder som Pakistan, Indien, Bangladesh, Nigeria och så vidare, och i Skövde är de alltså i majoritet.

– Det är ju julafton för mig det här. Det pirrar ju liksom kvällen innan och så är man jätteexalterad, säger Frida Lindgren, internationell koordinator vid högskolan i Skövde.

– Jag mår bra. Landet är bra, det trådlösa nätverket är bra och klimatet är också bra just nu, så jag känner mig taggad, säger pakistaniern Faizan Sarwar som just landat i Skövde (eller snarare landat i Göteborg och tagit bussen till Skövde, då högskolestaden ifråga saknar egen flygplats) till Sveriges Radio.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Sista postflyget har landat på Gotland – läggs ned efter 100 år

"Inte lönsamt" flyga brev till ön. Då lägger Sverige ned grundläggande samhällsservicen direkt.0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.