Utländska studenter i majoritet på högskolan

Med 43.000 internationella studenter är Tidöregeringen nästan dubbelt generös med att bevilja studentvisum som exempelvis Danmark och Norge.

Systemet har kritiserats eftersom ca en tredjedel av "studenterna" går under jorden och aldrig bedriver några studier, skriver Fokus. Istället lever de illegalt inom EU och sysslar med exempelvis brottslighet.

För att släppas in i landet måste de flesta studenter betala den första terminsavgiften själv, men även från detta finns det undantag, som regeringen nyligen har utökat.

Svenska institutets stipendier (SI Scholarships) finansieras av skattebetalarna genom UD och täcker oftast hela studieavgiften + levnadskostnader (ca 11 000 kr/mån) + resa + försäkring åt studenter från tredje land.

Det formella syftet med systemet är att "stärka svenska intressen", skapa goodwill och så vidare, men i praktiken har det också blivit ett sätt för regeringen att öka invandringen från länder utanför EU.

Antalet utdelade stipendier för läsåret 2025/2026 är 402, vilket är högre än tidigare år, med den rekordstora satsningen på 127 miljoner kronor, enligt Svenska institutet.

Enligt SCB kommer de internationella studenterna i Sverige bland annat från länder som Pakistan, Indien, Bangladesh, Nigeria och så vidare, och i Skövde är de alltså i majoritet.

– Det är ju julafton för mig det här. Det pirrar ju liksom kvällen innan och så är man jätteexalterad, säger Frida Lindgren, internationell koordinator vid högskolan i Skövde.

– Jag mår bra. Landet är bra, det trådlösa nätverket är bra och klimatet är också bra just nu, så jag känner mig taggad, säger pakistaniern Faizan Sarwar som just landat i Skövde (eller snarare landat i Göteborg och tagit bussen till Skövde, då högskolestaden ifråga saknar egen flygplats) till Sveriges Radio.