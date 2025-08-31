© FT BILD/ARKIV
 

SD-segern: Sänkt matmoms istället för sänkt invandring

Publicerad 31 augusti 2025 kl 09.14

Inrikes. När Jimmie Åkesson höll sitt sommartal i hemstaden Sölvesborg var det nästan tyst om partiets tidigare profilfråga – invandringen – medan sänkt matmoms och utspel om "kastrering av pedofiler" och liknande stod på agendan.

Dela artikeln

Nej till sänkt invandring – hellre sänkt matmoms. Så blev utfallet av budgetförhandlingarna mellan Tidöpartierna i år, rapporterar Expressen.

Nyheten kommer kort efter Åkessons sommartal där han hastigt lanserade kravet på sänkt matmoms som ett SD-förslag.

Till skillnad från tidigare år smög SD-ledaren nästan obemärkt in bland åhörarna, som såg trötta ut. Det enda engagemanget kom från tre palestinaaktivister med plakat, som snabbt avlägsnades av ordningsmakten.

När Åkesson väl intog scenen presenterades han som ”Sveriges nästa statsminister”. Men i stället för att tala om invandring eller återvandring – som innan valet – hamnade fokus på så kallade plånboksfrågor.

Åkesson återkom gång på gång till hushållsekonomin. Han avfärdade höjt barnbidrag och lanserade i stället idén om en ”rak sänkning av matmomsen” – från tolv procent till sex eller rentav noll. ”Barnbidraget träffar fel”, sade han, och lyfte fram momssänkningen som SD:s stora seger i de pågående budgetförhandlingarna.

– Jag tycker att vi har ett bra slagläge i den frågan, sade Åkesson i talet.

Han talade om kastrering och brottsprovokation för att komma åt pedofiler och hyllade samtidigt den kontroversiella nätorganisationen Dumpen – känd för att hänga ut misstänkta pedofiler.

– Det de gör är väldigt bra, men det är polisen som ska göra det, annars blir det inte rättssäkert, sade Åkesson senare till Expressen.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Stalkerns metoder för att terrorisera Bianca Ingrosso

Ringde vännernas chefer – fick folk sparkade från jobbet. "Han ville ha mig ensam instängd i mitt hem, vilket jag till slut bara gick med på".0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.