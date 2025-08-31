SD-segern: Sänkt matmoms istället för sänkt invandring

Nej till sänkt invandring – hellre sänkt matmoms. Så blev utfallet av budgetförhandlingarna mellan Tidöpartierna i år, rapporterar Expressen.

Nyheten kommer kort efter Åkessons sommartal där han hastigt lanserade kravet på sänkt matmoms som ett SD-förslag.

Till skillnad från tidigare år smög SD-ledaren nästan obemärkt in bland åhörarna, som såg trötta ut. Det enda engagemanget kom från tre palestinaaktivister med plakat, som snabbt avlägsnades av ordningsmakten.

När Åkesson väl intog scenen presenterades han som ”Sveriges nästa statsminister”. Men i stället för att tala om invandring eller återvandring – som innan valet – hamnade fokus på så kallade plånboksfrågor.

Åkesson återkom gång på gång till hushållsekonomin. Han avfärdade höjt barnbidrag och lanserade i stället idén om en ”rak sänkning av matmomsen” – från tolv procent till sex eller rentav noll. ”Barnbidraget träffar fel”, sade han, och lyfte fram momssänkningen som SD:s stora seger i de pågående budgetförhandlingarna.

– Jag tycker att vi har ett bra slagläge i den frågan, sade Åkesson i talet.

Han talade om kastrering och brottsprovokation för att komma åt pedofiler och hyllade samtidigt den kontroversiella nätorganisationen Dumpen – känd för att hänga ut misstänkta pedofiler.

– Det de gör är väldigt bra, men det är polisen som ska göra det, annars blir det inte rättssäkert, sade Åkesson senare till Expressen.