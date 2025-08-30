Sverige fortsätter falla i globalt trygghetsindex

Det är en tydlig nedgång jämfört med 2010, då landet rankades bland de tio tryggaste i världen.

Samtidigt behåller Island förstaplatsen som världens fredligaste land, följt av flera europeiska länder med en mer kontrollerad invandring.

Danmark och Finland är fortsatt bland topp tio, medan Sverige halkar efter.

Indexet mäter intern säkerhet, konfliktnivå och militarisering. Rapporten visar att den globala freden minskat i 13 av de senaste 17 åren, drivet av fler konflikter och växande geopolitiska spänningar.

"En gång var Sverige ett av världens tryggaste och säkraste länder. Så sent som år 2010 låg vi bland de tio tryggaste och fredligaste länderna i världen", konstaterar bloggaren Pettersson i en kommentar.

Han minns sin barndom i Stockholm:

– När jag hälsade på farmor och farfar, fick jag ge mig ut ensam i stan. Jag fick rådet: går du vilse så sikta på Högalidskyrkan, den enda med två torn, bredvid den bor vi.

I kontrast beskrivs länder som Island, Irland och Nya Zeeland fortfarande som samhällen där dörrar lämnas olåsta och cyklar står utan lås.