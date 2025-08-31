USA försöker starta självständighetsrörelse på Grönland

En av männen, som ofta setts vid Trumps sida och nyligen fått en roll med inflytande över USA:s säkerhetspolitik, ska i den grönländska huvudstaden Nuuk ha samlat namn på både Trump-anhängare och motståndare.

Han ska också ha bett om exempel på frågor som kan användas för att sätta Danmark i dålig dager i amerikanska medier, bland annat socialtjänstens tvångs­omhändertaganden av barn, som liksom i Sverige präglas av godtycklighet, omvänd bevisbörda och en i praktiken koncentrerad makt hos enskilda socialsekreterare.

– Det vi ser är användningen av mjuk makt, påverkan och försök att skapa splittring inifrån, säger en källa till DR.

Två andra amerikaner med koppling till Vita huset har samtidigt odlat kontakter med politiker, företagare och privatpersoner i Grönland. Källor fruktar att dessa relationer kan utnyttjas för att stödja USA:s mål att ta kontroll över ön.

Den danska säkerhetspolisen (PET) bekräftar att situationen är allvarlig:

”Det är PET:s bedömning att Grönland särskilt i den aktuella situationen är mål för påverkanskampanjer av olika slag”, skriver säkerhetstjänsten i ett skriftligt svar till DR.

Syftet är enligt PET att så split mellan Grönland och Danmark genom att förstärka motsättningar eller utnyttja kända konflikter.

USA:s regering vill inte kommentera uppgifterna. En talesperson säger i ett svar till DR:

”Den amerikanska regeringen kontrollerar eller styr inte enskilda medborgares handlingar.”