© patano/Commons, Vita huset press
 

USA försöker starta självständighetsrörelse på Grönland

Publicerad 31 augusti 2025 kl 11.07

Utrikes. Minst tre amerikaner med kopplingar till Vita huset har rest till Grönland för att kartlägga lokalbefolkningen och bygga en rörelse som kan försvaga banden till Danmark. Det uppger flera regerings- och myndighetskällor för Danmarks Radio.

Dela artikeln

En av männen, som ofta setts vid Trumps sida och nyligen fått en roll med inflytande över USA:s säkerhetspolitik, ska i den grönländska huvudstaden Nuuk ha samlat namn på både Trump-anhängare och motståndare.

Han ska också ha bett om exempel på frågor som kan användas för att sätta Danmark i dålig dager i amerikanska medier, bland annat socialtjänstens tvångs­omhändertaganden av barn, som liksom i Sverige präglas av godtycklighet, omvänd bevisbörda och en i praktiken koncentrerad makt hos enskilda socialsekreterare.

– Det vi ser är användningen av mjuk makt, påverkan och försök att skapa splittring inifrån, säger en källa till DR.

Två andra amerikaner med koppling till Vita huset har samtidigt odlat kontakter med politiker, företagare och privatpersoner i Grönland. Källor fruktar att dessa relationer kan utnyttjas för att stödja USA:s mål att ta kontroll över ön.

Den danska säkerhetspolisen (PET) bekräftar att situationen är allvarlig:

”Det är PET:s bedömning att Grönland särskilt i den aktuella situationen är mål för påverkanskampanjer av olika slag”, skriver säkerhetstjänsten i ett skriftligt svar till DR.

Syftet är enligt PET att så split mellan Grönland och Danmark genom att förstärka motsättningar eller utnyttja kända konflikter.

USA:s regering vill inte kommentera uppgifterna. En talesperson säger i ett svar till DR:

”Den amerikanska regeringen kontrollerar eller styr inte enskilda medborgares handlingar.”

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

SVT:s slöjaktivist hjälpte invandrare till Sverige – blev misshandlad

Fängelse och utvisning för brutal attack mot Camilla Hamid. Marockanen började slå när han blev missnöjd med integrationen.0 Plus

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Iranierns metoder för att terrorisera Bianca Ingrosso

Stalkern ringde vännernas chefer – fick folk sparkade. "Han ville ha mig ensam instängd i mitt hem, vilket jag till slut bara gick med på".0 

Ekonominyheter

Blancolån finansierar "kontantinsats" när unga köper bostad

"Ett systemfel.". Mer än var tredje lånar hela vägen till "nocken".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Hela JD Vance tal på svenska

Frontalangreppet på den europeiska godheten. Här är hela kängan i översatt form.0 

Bukele till svenskar: "De vill förstöra ert vackra land inifrån"

Kriminella tillåts löpa fritt i Sverige, enligt presidenten i El Salvador. Pekar ut internationella krafter för att medvetet sabotera landet.0 

Mer från Utrikes

Invandraren närmar sig – då drar flickan fram den här

Hyllas som hjälte i sociala medier.. Nu "varnar" myndigheterna för att sprida icke-tillrättalagd information om händelsen.0 

Turkiet tycks införa fullt embargo mot Israel

Stänger luftrummet, hamnarna och förbjuder all handel – kanske.. Ännu är det oklart exakt vad Ankaras utspel betyder.0 

Åtalade Netanyahu – nu träder kvinnorna fram

Ännu en kvinna anklagar ICC-åklagaren Karim Khan för övergrepp.. Anklagelserna började komma när han utfärdare arresteringsordrar mot Israels ledning.0 

Trump: Soros bör åtalas som maffiaboss

Anklagar oligarken för att finansiera kravaller.. Vill även bura in Soros "vänsterextrema son" och andra "psykopater" till medarbetare.0 

Vetenskap

Apmänniskan Lucy får ansiktslyft – så såg hon ut. Levde för 3,2 miljoner år sedan. 0 

Okända gifter upptäckta i svenskars blod. SPA:er i höga nivåer – hos samtliga undersökta bloddonatorer.0 

Kultur

Mikael Wiehe: Jag har alzheimer. Ger beskedet i Sommar i P1.0 

Mysterium omger American Eagles reklam. Modejätten pissade vänstern i ansiktet.0 