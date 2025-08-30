© Dannymoore1973
Förutom sork är pärluggla en av de arter som drabbats av mycket höga halter av PFAS.

Vilda djur ofta förgiftade av PFAS

Inrikes. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har hittat mycket höga halter av PFAS hos skogssorkar och pärlugglor på Frösön i Jämtland. En ny studie visar att sorkarna drabbats av leverskador som i sin tur gjort dem mer mottagliga för sorkfeber.

– Skogssork är Europas vanligaste däggdjur och har en viktig roll i ekosystemen. De utgör basföda för många stora rovdjur exempelvis rödräv, pärluggla och mårddjur. Vår studie bekräftar våra farhågor om effekten av de höga PFAS-halterna för sorkarnas och ekosystemens hälsa både här och nu men också på längre sikt, säger Frauke Ecke, universitetslektor vid SLU och professor vid Helsingfors universitet, i ett uttalande på universitetets hemsida.

Forskarna konstaterar att andelen sorkfeberinfekterade djur i det PFAS-förorenade området var ovanligt hög.

– De observerade leverskadorna hos skogssork och den höga andelen sorkfeberinfekterade djur i det PFAS-förorenade landskapet på Frösön var påtagliga. I och med att skogssorkarna verkar ha högre infektionsrisk kan detta även påverka oss människor när vi kommer i kontakt med gnagarna. Vi behöver förstå bättre exakt hur PFAS påverkar sorkarna, andra djur och även människor i PFAS-belastade områden, säger Ecke.

Även pärlugglor hade höga halter av PFAS, men konsekvenserna för arten är ännu okända.

– Eftersom pärlugglor är nomadiska och rör sig över stora områden bidrar de till att sprida PFAS ännu mer i landskapet, via sin avkomma, avföring och när de dör, säger Ecke.

Studien är den första i Sverige som visar PFAS-effekter på vilda däggdjur i naturliga miljöer.

– PFAS innefattar en grupp industriellt framtagna kemikalier där i dagsläget över 4 700 ämnen ingår. Vi vet att dessa ämnen har en inverkan på levande ting och att de är långlivade, men det finns för lite kunskap i dagsläget om hur upptaget i den terrestra näringskedjan ser ut och där är den här studien ett unikt och viktigt bidrag, säger Lutz Ahrens, professor vid SLU.

