S byter åsikt om försäljning på telefon

Publicerad 31 augusti 2025 kl 16.02

Inrikes. Den 27 juni i år beslutade Socialdemokraternas att sälja sin kontroversiella lotteri- och telefonförsäljnings­verkamhet. Nu meddelar partisekreteraren Tobias Baudin plötsligt att partiet helt vill förbjuda telefonförsäljning.

– Ingen ska bli lurad eller utsättas för brottslig verksamhet. Det ska så klart bort, säger Baudin till Expressen.

Partiet ställer sig därmed bakom Konsumentverkets mångåriga krav på att förbjuda försäljning och marknadsföring över telefon.

Samtidigt pågår en politisk diskussion om partipolitiska lotterier. Dessa har hittills varit undantagna från spelskatt, men regeringen vill nu införa en spelskatt på 22 procent på omsättningen.

Tidöpartiernas proposition innebär också hårdare krav på transparens. Lotter ska tydligt visa om de är kopplade till en partipolitisk organisation, både i form av namn och symbol. Detsamma ska gälla i marknadsföring. Dessutom tas de särskilda villkorslättnaderna bort, vilket innebär att partipolitiska lotterier framöver likställs med andra aktörer på spelmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Socialdemokraterna yrkade avslag på förslaget, men efter att det ändå gick igenom har partiet sålt sitt lotteribolag.

Enligt siffror för 2024 uppgick Socialdemokraternas intäkter till 4 miljoner från medlemsavgifter, 149 miljoner i bidrag och 126 miljoner från spelverksamhet.

